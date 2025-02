Bivši srpski reprezentativac: Vujović nas je tražio da pustimo Hrvatskoj. Bilo je ružno iskustvo

Bivši srpski rukometni reprezentativac Nikola Manojlović gostovao je u podcastu "Iz keca, Mićo" i otkrio zanimljivu anegdotu iz 2006. godine. Igralo se Europsko prvenstvo u Švicarskoj, a u posljednjoj utakmici druge faze trebali su igrati Srbija i Crna Gora i Hrvatska. Navodno je tada izbornik Veselin Vujović u svlačionici predložio da predaju utakmicu.

- Bilo je to jako loše iskustvo i tada sam rekao da ne želim više nikad igrati za reprezentaciju. Jer da nas netko pita je li nama u najboljem interesu da pustimo Hrvatskoj pa da oni nama to kad-tad vrate... - započeo je Manojlović i dodao:

- Da nam tadašnji predsjednik saveza, koji je bio Crnogorac, ulazi u svlačionicu i kaže nam da razmislimo još jednom, da to je možda najbolji izbor... Vidiš starije igrače kako bacaju svoje dresove, koji odbijaju igrati tu utakmicu. Čitav život sanjaš da čuješ tu himnu, da zaigraš za reprezentaciju. Ostavi to traga, jako ružno iskustvo.

Hrvatskoj je pobjeda protiv Srbije i Crne Gore značila polufinale, a sve ostalo značilo bi ispadanje, zbog poraza od Rusije u prvoj fazi turnira. Legendarni golman Arpad Šterbik ispričao je sličnu priču u razgovoru za Sportski žurnal.

- Hrvatima je pobjeda značila polufinale, a nama ništa. Izbornik Vujović rekao nam je na ručku prije utakmica da smo u situaciji da nam pobjeda ne znači ništa, a da će Hrvati to znati vratiti - rekao je i dodao:

- Prije same utakmice predsjednik saveza Micić je to predložio u svlačionici, a mi smo pitali gdje je Vujović. Rekli su nam da ga je sramota ući i da čeka s Hrvatima da vidi što smo odlučili. Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi voditi momčad do pobjede, neka sjedne na klupu. Ako ne, uopće nam ne treba. To sam rekao da prenesu izborniku.

Vujović je oštro demantirao takve glasine i rekao kako nikad ne bi mogao napraviti takvo što.

- Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli cijeniti kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo o što je na moju karijeru bačena ljaga - rekao je Vujović.

Hrvatska je na koncu pobijedila Crnu Goru 34-30, ali kasnije je u polufinalu izgubila od Francuske, pa u borbi za broncu i od Danske.