VUČKO NIJE ZADOVOLJAN

Bivši stoper Hajduka: Marešić je spor, nije visok i loš je u skoku

Piše Jakov Drobnjak,
Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Došao je kao veliko pojačanje, svi znamo njegove kvalitete, ali ono što je do sada pokazao jest da je isključivo elitan u fazi napada. Njegova faza obrane nije dovoljna da bi bio lider obrane, rekao je Luka Vučko

Hajduk u petak završava još jednu sezonu bez trofeja (Vukovar, 18.15) . Uvjerljivo je drugi, a "bili" su utjehu pronašli u igranju kvalifikacija za Europsku ligu iduće sezone, u koje će krenuti iz prvog pretkola kao nositelj. Dosta toga se događalo na Poljudu ove sezone, jedna novost je dolazak novog sportskog direktora, Roberta Grafa, ali i dolazila su i bitna pojačanja. Jedno od njih je stoper Dario Marešić.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

On je iz Istre na zimu stigao u Hajduk kod trenera koji ga je vodio prošlu sezonu. Došao je kao netko tko bi trebao riješiti probleme u obrani, ali bivši stoper Hajduka, Luka Vučko, smatra kako se Marešić mora poboljšati upravo u obrambenom dijelu.

- Došao je kao veliko pojačanje, svi znamo njegove kvalitete, ali ono što je do sada pokazao jest da je isključivo elitan u fazi napada na lopti. Njegova faza obrane nije dovoljna da bi bio lider Hajdukove obrane. Nije visok, nije dobar ni u skoku, nije eksplozivan, nije niti brz i mislim da će Marešić morati puno više pokazati - objasnio je Vučko za Dalmatinski portal pa dodao:

- Vrlo brzo dolaze europski dvoboji, u ovoj utakmici je imao još nekoliko loših procjena. U redu, možemo dati neki kredit da je takva bila utakmica i da igrači nisu sto posto unutra, ali za mene osobno, iako danas u nogometu stoperi moraju biti tehnički jaki u fazi napada, njegova faza obrane mi je za sada zabrinjavajuća.

Marešić je od dolaska u Hajduk postao standardni prvotimac i u iduće sezone se od njega očekuje da bude vođa obrane splitske momčadi. Odličan je u distribuciji lopte, a zna i podvaliti asistenciju. Treba vidjeti što će Graf i Garcia napraviti s pojačanjima, koji stoperski par će započeti iduću sezonu, a svakako je jasno da promjena mora biti.
 

