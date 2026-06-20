Bivši strateg Osijeka i Rijeke je novi trener Zrinjskog iz Mostara

Igor Štimac (58) završio je svoje poglavlje u Zrinjskom iz Mostara, a naslijedit će ga Slovenac Simon Rožman (43), objavio je klub na službenoj stranici. Štimac je napustio 'plemiće' nakon devet mjeseci u kojima je osvojio Superkup i Kup Bosne i Hercegovine te odveo momčad do povijesne nokaut-faze europskog natjecanja, Konferencijske lige, ali je i zaostao 15 bodova za prvakom Borcem.

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Rožman je vodio 397 utakmica u trenerskoj karijeri kroz Celje, Domžale, Rijeku, Maribor, Sarajevo i Osijek. S Rijekom i Domžalama je osvojio nacionalne kupove, a BiH nogomet mu nije stran s obzirom da je vodio klub iz glavnog grada naših susjeda. Sa Sarajevom je u sezoni 2023./24. završio na četvrtom mjestu u prvenstvu. Vodio je Rijeku dvije sezone, točnije od 2019. do 2021. i Osijek od ožujka do listopada 2025. godine.

Foto: Denis Kapetanovic

- HŠK Zrinjski Mostar s velikim zadovoljstvom može potvrditi da je Simon Rožman novi šef stručnog stožera prve momčadi! Želimo mu srdačnu dobrodošlicu u Mostar i puno uspjeha na klupi HŠK Zrinjski Mostar, objavio je klub uz detaljniji opus njegove trenerske karijere.