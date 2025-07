Bivši suigrač ovako je govorio o novom Dinamovu pojačanju: 'Najlošiji igrač kojeg sam vidio'

Dinamo je u srijedu predstavio dva nova pojačanja. Prvi je službeno predstavljen dugo očekivani novi "plavi devet" Dion Drena Beljo, dok je par sati nakon njega navijačima "modrih" predstavljen škotski stoper Scott McKenna (28). I dok plavi puk očekuje puno od novog stopera koji je igrao u Engleskoj i Španjolskoj, jedan njegov bivši suigrač ima jako loše riječi za njega, a istaknuo ga je kao najlošijeg suigrača s kojim je ikad igrao.

Foto: GNK Dinamo

Radi se o poljskom golmanu Kamilu Grabari (26) koji je s McKennom igrao u Kopenhagenu, a sad je u Wolfsburgu. Prošle godine je Grabara žestoko opleo po novom stoperu "modrih" koji je u tom trenutku igrao za Las Palmas.

- Mislim da su mi većina igrača s kojima sam igrao, unatoč nekim mojim stavovima, bili zahvalni. Ipak, imao sam jedan slučaj sa Škotom u Kopenhagenu. Scott McKenna je najlošiji nogometaš kojeg sam ikad vidio u životu. Sada igra u Las Palmasu, ne znam kako. On je najlošiji nogometaš s kojim sam ikad igrao i jednostavno nisam imao strpljenja za njega - rekao je Poljak za podcast Foot Truck pa dodao:

- Bilo je situacija na treningu gdje smo radili na nekom segmentu igre, a on je to tri puta napravio na svoj način. I četvrti put sam mu rekao da to ne radi. I peti put je napravio po svom. Nisam to mogao podnijeti i bilo je nekih manjih ili većih svađa. Bilo je situacija kad ga jednostavno nisam mogao podnijeti. Vjerojatno ni on mene nije mogao podnijeti, tako da je jasno zašto me nije tretirao kao dobrog prijatelja. Ali on je bio jedini nogometaš s kojim nisam imao volje trenirati i nisam imao volje razgovarati s njim.

Jedan danski portal je izvijestio da je tijekom jednog treninga došlo i do sukoba Grabara i McKenne jer je, kako navode, Škotu bilo dosta golmanovog vikanja i zapovijedanja te mu je na engleskom rekao da zašuti. To se nije svidjelo Poljaku te je došlo do naguravanja pa su ih suigrači morali razdvajati.

Dinamo i njegovi navijači nadaju se da je to samo izoliran slučaj te da će škotski "Braveheart", kako mu već tepaju pristalice "modrih", pokazati da je veliko pojačanje i veliki profesionalac.