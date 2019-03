'Bivši suigrači iz Benfice nisu sretni što su izvukli Dinamo...'

Ako u HNL-u i uopće u Hrvatskoj netko poznaje Benficu onda je to Rijekin Portugalac, stoper João Escoval (21). Na Rujevici je od siječnja prošle godine i to nakon polusezone u Istri te cijelog desetljeća nogometnog školovanja u Benfici. Klasično dijete kluba sa Luza u koji je došao kada mu je bilo samo devet godina.

Koja je bila prva Escovalova reakcija na ždrijeb Europske lige?

- Utakmice Dinama i Benfice bit će vrhunski nogometni spektakl. To je prvo što sam pomislio. Dvije momčadi pune dinamike i znalaca, a okrenute napadačkom nogometu. Čeka nas sjajan nogomet! - priča nam Escoval.

Sjajan nogomet i - Dinamov prolaz?

- Polako, polako... - smije se Portugalac.

- Izrazitog favorita nema, no određena prednost ipak je na Benficinoj strani. Europski su iskusniji i imaju veću europsku tradiciju. Dinamo nije autsajder, ali blaga prednost ipak ide Benfici.

Što pričaju bivši suigrači?

- Igrao sam godinama sa Rubenom Diazom, Joãom Felixom, Florentinom Luisom... Mnogima koji su sada u prvoj momčadi i s kojima će Dinamo imati posla. Nisu ni nezadovoljni, ni presretni sa ždrijebom. Ne trebaju im savjeti jer kvaliteta Dinamovih igrača i način igre nisu nikakva misterija. Dinamo je sada poznat u cijeloj Europi.

Tko će biti najveća opasnost za Dinamo? O tom Joãu Felixu pričaju se bajke.

- Vjerujte, s pravom! Ima 19 godina, a s obzirom na talent to je dečko koji može postati jedan od najboljih na svijetu. Ne pretjerujem. Godinu dana sam igrao s njim u Benfici B. Dribling, pregled igre, asistencija, šut... Sve ima. Jednostavno se rodio da bi igrao nogomet. Ali nije on najopasniji! Najutjecajniji je Pizzi. U naponu je snage, ima 29 godina, i zabija i namješta. Pizzi je najveća opasnost.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

Najavljujete spektakularne utakmice na Maksimiru i Luzu. Dakle, Dinamo Benficu treba napasti pa što Bog da...?

- To bi bilo hrabro i pohvalno, ali ne baš pametno. Naravno da će morati prijetiti Benfici, ali da bi izbacili takvu momčad, takav klub, Dinamu će trebati savršenstvo u obrani. U tom dijelu igre ne smiju kiksati. Naravno, ne mislim samo na stopere, 'bekove' i zadnjeg veznog nego na obranu cijele momčadi. Ako tu budu na europskoj razini... E onda si stvarno možda stvore situaciju za prolazak.

Bela Guttman?

- Nije mi drag - opet se smije Escoval.

- Ali, bio netko praznovjeran ili ne, to 'prokletstvo' traje. Evo, ide 57. godina. Sada je prerano da bi se spominjalo jer nije 'opipljivo' dok Benfica ne dođe do nekog europskog polufinala ili finala no kada ode tako daleko onda se priča o 'Guttmanovom prokletstvu' jednostavno uvuče u atmosferu. Naravno da će Benfica kad-tad osvojiti EL ili Ligu prvaka, prevelik je to klub da se takvo što prije ili kasnije ne bi dogodilo, ali za sada... Ne spominjite mi Guttmana - uz smijeh je simpatični Rijekin Portugalac João Escoval završio priču o svojoj Benfici za 24sata.