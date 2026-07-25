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Bivši treći tenisač svijeta reket zamijenio loptom! Igrat će za klub u osmoj austrijskoj ligi

Piše 24sata,
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Bivši treći tenisač svijeta reket zamijenio loptom! Igrat će za klub u osmoj austrijskoj ligi
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Rijeka: Borna Gojo i Dominic Thiem u drugom meču između Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama Davis Cupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Thiem šokirao Austriju: teniska zvijezda registrirana je za amaterski nogometni klub i kreće iz osmog ranga

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Nekadašnji treći tenisač svijeta i osvajač US Opena, Dominic Thiem, okrenuo je novu stranicu u sportskom životu. Nepune dvije godine nakon što se oprostio od profesionalnog tenisa, austrijski as registriran je kao nogometaš za amaterski klub Badener AC, koji se natječe u osmom rangu austrijskog nogometa.

Rijeka: Borna Ćorić i Dominic Thiem u četvrtom meču između Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama Davis Cupa
Rijeka: Borna Ćorić i Dominic Thiem u četvrtom meču između Hrvatske i Austrije u kvalifikacijama Davis Cupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon što je u listopadu 2024. zaključio blistavu tenisku karijeru, Thiem je svoju ljubav prema nogometu pretvorio u novo sportsko poglavlje. S 32 godine, službeno je prijavljen pri Austrijskom nogometnom savezu (OEFB) 15. srpnja, a dolazak u Badener AC, klub iz grada nedaleko od Beča, navodno je olakšao prijatelj koji već igra u momčadi. Iako je i ranije igrao za lokalni SC Lichtenwörth, ovo je njegov prvi službeni angažman nakon odlaska iz ATP Toura. Velike Grand Slam stadione zamijenit će tako skromni tereni niželigaškog nogometa. 

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- Čuli smo da je i dobar nogometaš. Ima prijatelja u našem klubu i vjerujem da će doista igrati za nas. Ipak, kod nas se svi moraju boriti za mjesto u početnoj postavi pa tako on neće dobiti ‘poseban tretman‘ zato što je poznat u Austriji - rekao je vlasnik kluba Sergej Petrović. 

Austrijanac je osvojio 17 ATP naslova, a kruna je stigla 2020. kada je u epskom finalu US Opena svladao Alexandera Zvereva. Bio je stalna prijetnja "velikoj trojci", a uz titulu u New Yorku, igrao je i dva finala Roland Garrosa te finale Australian Opena.

(*uz korištenje AI-ja)

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