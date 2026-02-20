Bivši trener Dinama ispisao je povijest i srušio jake Nizozemce

Hrvatski trener Sandro Perković priredio je jednu od najvećih senzacija u europskom nogometu ove sezone. Njegov FC Noah, armenski prvak, u prvoj je utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige na domaćem terenu u Erevanu srušio moćni nizozemski AZ Alkmaar 1-0 i tako ispisao najljepšu stranicu u povijesti armenskog klupskog nogometa. Ovo je prva pobjeda nekog armenskog kluba u nokaut-fazi europskih natjecanja, a ostvarena je na krilima taktičke discipline i nevjerojatne borbenosti.

Čudesna večer u Erevanu

Iako je AZ u utakmicu ušao kao apsolutni favorit, na terenu stadiona Vazgen Sargsjan stvari su izgledale potpuno drugačije. Perkovićeva momčad, koja je posljednju natjecateljsku utakmicu odigrala prije više od dva mjeseca, od početka je kontrolirala igru protiv bezidejnih Nizozemaca. Domaćini su stvorili sve izglednije prilike u prvom poluvremenu, a najbliže golu bio je bosanskohercegovački napadač Nardin Mulahusejnović, čiji je udarac glavom iz neposredne blizine obranio golman Jeroen Zoet.

Trenutak odluke dogodio se u 53. minuti. Kapetan Noaha, Hovhannes Hambardzumjan, primio je loptu na rubu kaznenog prostora i fantastičnim udarcem iz prve pogodio suprotne rašlje za erupciju oduševljenja na tribinama. Nizozemci su nakon primljenog gola pokušali pritisnuti, no sreća je bila na strani armenske momčadi. Irski napadač Troy Parrott čak je dva puta pogađao stativu, a u posljednjim sekundama utakmice vratar Aleksej Ploščadnji čudesno je obranio udarac Keesa Smita i sačuvao povijesnu pobjedu.

Perković: Svi Armenci mogu biti ponosni

Sandro Perković, bivši trener Dinama koji je momčad preuzeo u srpnju 2025., savršeno je pripremio svoju ekipu. Uoči utakmice obećao je navijačima da će biti ponosni na momčad, neovisno o rezultatu, a nakon dvoboja je blistao od zadovoljstva.

​- Čestitke i hvala svim mojim igračima i navijačima. Jučer nisam obećao pobjedu, ali obećao sam da će svi biti ponosni na momčad. Vjerujem da nakon ove utakmice svi Armenci mogu biti ponosni na našu momčad - izjavio je hrvatski stručnjak.

Objasnio je kako je pobjeda plod detaljne pripreme i timskog duha, a ne pojedinačnih bljeskova. Unatoč tome što su u utakmicu ušli bez natjecateljskog ritma, Perkovićevi igrači pokazali su izvanrednu fizičku spremu, popustivši tek u posljednjih desetak minuta.

Europska bajka koja traje

Put FC Noaha, kluba osnovanog tek 2017. godine, do ovog uspjeha bio je trnovit. Već sam ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige, nakon izbacivanja favoriziranog AEK-a iz Atene, bio je ogroman uspjeh. Tamo su u konkurenciji s klubovima poput kijevskog Dynama i varšavske Legije osvojili osam bodova i kao 19. momčad natjecanja osigurali povijesni plasman u nokaut-fazu.

Pobjeda protiv AZ-a kruna je sezone iz snova za klub koji je postao simbol rasta armenskog nogometa. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Alkmaaru, gdje će Noah braniti minimalnu prednost za prolazak u osminu finala.