Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'

Luka Modrić (40) obavio je najduži intervju karijere s bivšim izbornikom Slavenom Bilićem i govorio o nepoznatim detaljima života i karijere. U posljednjem, trećem dijelu, emitiranom ovaj ponedjeljak, ispričao je kako je doznao da je 2018. postao najbolji svjetski nogometaš, dobitnik prestižne nagrade Ballon d'Or France Footballa, usred ere Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

- Ni nakon SP-a nisam razmišljao o tome. Igraš u vrijeme dvije zvijeri, Cristiano Ronaldo i Messi, ne daju nikome blizu, golovima, asistencijama, trofejima. Nije mi to niti padalo napamet. Kolektivne nagrade su mi ispred individualnih, nisam nikada razmišljao o tome. Bio sam najbolji igrač na SP-u, to mi je jedan od najdražih individualnih trofeja, ali bio sam tužan jer smo izgubili. Tek kasnije sam počeo pričati o Zlatnoj lopti kada su mi došli iz France Footballa i rekli da postoji mogućnost. Rekao sam okej, ali teško. Razmišljao sam hoće li osvojiti Ronaldo ili Messi - govorio je Luka.

Prisjetio se tog ponedjeljka 19. studenoga 2018., dan nakon poraza od Engleske na Wembleyu u Ligi nacija koji je "vatrene" ostavio bez završnog turnira Lige nacija.

- Ostao sam tu noć u Londonu jer smo imali slobodno. Ujutro kad sam se probudio oko 10, zvoni mobitel. France Football, ja gledam telefon, tad mi je prošlo kroz glavu, suze na oči, kaže Vanja da se javim, ja kažem da neću, ha-ha. Govori mi da nisam normalan, da se javim. Nisam se javio, pričekao sam da prođe pet minuta i nazvao sam ih - govorio je Modrić u dahu i nastavio:

- Mislim si hoće mi reći da sam bio blizu, ali u tom trenutku mi kažu da sam osvojio Zlatnu loptu. To je bio nevjerojatan trenutak.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Proglašenje je bilo 3. prosinca, a javnost nije smjela znati da je on taj. Rijetkima se povjerio.

- Najgore je bilo što dva tjedna nisam smio nikome reći. Zna Vanja, stalno me netko ispitivao znam li nešto, a ja kažem da nemam pojma. Mateo Kovačić bio je jedan od rijetkih kojemu sam se povjerio, on mi je jako blizak i njemu kažem sve. Bilo je hoću ili neću, njemu nisam mogao skrivati. Zna sve o meni. Pri kraju sam rekao roditeljima, stricu i bliskim prijateljima, ne svima. Htio sam za neke ostaviti neka dođu i uvjere se iz prve ruke. Imao sam fenomenalnu sezonu s reprezentacijom i Realom. Igrao sam nogomet te dvije godine na nevjerojatnoj razini. Premoćno je bilo u glasovima, razlika je bila ogromna.

Modrić je osvojio 753 boda, prvi pratitelj Cristiano Ronaldo, koji je te godine prešao iz Reala u Juventus 476, Messi je bio tek peti s 280 bodova.

I kad je dobio nagradu s 33 godine na leđima, nije razmišljao o kraju karijere.

- To sam ja. Ne zadovoljavam se nikada. Uvijek misliš da možeš više, da možeš bolje. Praktički, nakon te 2018. godine opet su došli nevjerojatni uspjesi koji nisu bili očekivani da će doći, i na reprezentativnom planu, i na klupskom, i na individualnom. Baš zbog toga što se ne zadovoljavam malim stvarima, želim se uvijek dokazivati. I dandanas ne moram ja nikome ništa dokazivati, ali se želim dokazivati. Želim dokazati da i dalje mogu biti na ovom nivou - jasan je Modrić.