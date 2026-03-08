Bivši trener Hajduka dobio otkaz u Dugopolju usred žestoke borbe za ulazak u HNL

Hari Vukas više nije trener Dugopolja, nakon tri loša rezultata u nizu, gostujućih poraza od Bijelog Brda i Sesveta te domaćeg remija s Opatijom klub se odlučio zahvaliti Vukasu i njegovim pomoćnicima Draganu Stojkiću i Ivanu Čaiću.

- Hvala Hariju i njegovim pomoćnicima na korektnoj suradnji i svemu što su dali za klub, želimo im sreću u nastavku karijera - kratko su poručili iz kluba.

Županja: Utakmica 16-ine finala Hrvatskog nogometnog kupa NK Graničar - HNK Hajduk | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dugopolje je u nastavak sezone ušlo s vrha ljestvice i velikim ambicijama, uz dobro popunjeni kadar u stanci su doveli svog nekadašnjeg igrača Miju Caktaša, Ivana Delića i Matu Antunovića, ali rezultati na startu proljeća nisu bili u skladu s očekivanjima. Imali su doduše i dosta prigovora na suđenje, ali to ne umanjuje razočaranje načinom na koji se ušlo u nastavak sezone, u kojem je bio cilj izboriti ulazak u elitno društvo.

Dugopolje: Igrač NK Dugopolja Andrija Balić u dresu broj 6. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vukas je dakle bivši, čelnici Dugopolja će u narednih dan - dva odlučiti tko će ga naslijediti, a traži se profil iskusnog trenera koji može prodrmati momčad i vratiti je na put koji vodi u elitni rang hrvatskog nogometa.

