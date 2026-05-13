Bivši trener Hajduka ispisao povijest, ali time je odmogao 'svojim' Splićanima u Europi

Valdas Dambrauskas iza sebe ima sezonu iz snova u Azerbajdžanu. Nekadašnji trener Hajduka i Gorice sa Sabahom je osvojio dvostruku krunu i tako ispisao povijest kluba iz Bakua. Nakon što je prekinuo višegodišnju dominaciju Qarabaga i Sabahu donio prvi naslov prvaka Azerbajdžana u povijesti, litavski stručnjak osvojio je i nacionalni Kup. Sabah je u finalu nakon velikog preokreta pobijedio Ziru 2-1.

Finale nije počelo dobro za Dambrauskasovu momčad jer je Zira povela već u četvrtoj minuti pogotkom Erena Aydina. Sabah je dugo lovio zaostatak, a izjednačenje je stiglo tek u 70. minuti kada je mrežu zatresao Gabonac Orphe Mbina. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Joy-Lance Mickels u prvoj minuti sudačke nadoknade zabio je pogodak za veliko slavlje Sabaha.

Dambrauskasu je ovo ukupno 13. trofej u trenerskoj karijeri. Najviše uspjeha ostvario je u litavskom Žalgirisu, s kojim je osvojio osam trofeja, a pehare je osvajao još u Latviji, Bugarskoj, Hrvatskoj i sada Azerbajdžanu. Tijekom boravka u Hajduku osvojio je Hrvatski kup, zbog čega i dalje uživa velike simpatije dijela navijača splitskog kluba.

Ipak, Sabahov trijumf donio je i loše vijesti za Hajduk u europskim kvalifikacijama. Da je Zira osvojila Kup, splitski klub odmah bi osigurao status nositelja u prvom pretkolu Europa lige te bi bio vrlo blizu nositeljstva i u drugom pretkolu. Ovakvim raspletom Hajduk još mora čekati konačnu potvrdu povlaštenog statusa, iako mu se za to treba poklopiti još samo jedan od nekoliko mogućih scenarija.

Podsjetimo, Hajduk je mjesto u kvalifikacijama Europa lige osigurao kao doprvak Hrvatske nakon što je Dinamo osvojio dvostruku krunu.