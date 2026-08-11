Bivši trener Hajduka napravio čudo u kvalifikacijama za LP

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas na klupi azerbajdžanskog prvaka Sabaha napravio je senzaciju u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Njegova momčad pobijedila je danski Aarhus s 4-0 pred domaćom publikom i nadoknadila zaostatak iz prve utakmice kada su izgubili 2-1.

Sabah je protiv favoriziranog prvaka Danske poveo u 59. minuti golom srpskog napadača Veljka Simića, a na 2:0 povisio je francuski stoper Steve Solvet u 67. minuti utakmice. Treći gol dao je Joy-Lance Mickels u 79. minuti, a za konačnih 4-0 postavio je Severin u posljednjoj minuti susreta.

Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven Belupo 5-1 nakon što su gosti vodili na poluvremenu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sabah će za plasman u ligašku fazu Lige prvaka igrati protiv pobjednika dvomeča Crvene zvezde i Hapoel Beer Sheve.

Podsjetimo, Dambrauskus je kao trener Hajduka osvojio Kup 2022. godine te je vodio i Goricu, a u Sabah je došao prošlog ljeta te je odmah u prvoj sezoni osvojio dvostruku krunu. Klub je k tome prošle sezone po prvi puta u povijesti postao prvak Azerbajdžana.