Bivši trener Hajduka oštro o igračima 'bilih': Smiješno mi je da su izmoreni nakon Žalgirisa

Hajduk je u četvrtak na Poljudu pobijedio Žalgiris 4-0 u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige. Bijeli su posao praktički riješili već u prvoj utakmici u Vilniusu, gdje su slavili 5-2, pa su u dvije utakmice prošli dalje s uvjerljivih 9:2. Golove za Hajduk zabili su Dario Melnjak, 17-godišnji Adam Huram, Abdoulie Sanyang Bamba i Michele Šego. Splićani su tako izborili play-off Konferencijske lige, posljednju stepenicu prije ligaške faze natjecanja. Nakon drugog susreta za net.hr oglasila se splitska legenda Zoran Vulić koja nije zadovoljna s trenutačnim stanjem momčadi. Odradio je intervju s Majom Gašparcem.

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- Bilo je očigledno u prvoj utakmici da je velika razlika između ova dva protivnika. Prema tome, mislim da nikakva euforija ne bi trebala biti. U onom starom Hajduku sigurno ne bi bilo, a u ovom novom mislim da je to iz utakmice u utakmicu euforija, crnilo, euforija, crnilo. Mislim da to nije dobro za stabilnost kluba i za stabilitet kluba, rekao je Vulić.

Rekao je da je Hajduk u doigravanju dobio ravnopravnog protivnika, poljski Rakow.

- Onim davnim vremenima kad smo gubili zicere, da ne nabrajam do Gzire, mislim da smo onda trebali puhati na hladno, pa i na Žalgiris. Prema tome, evo, prošli smo tu famoznu našu dragu Velu Gospu. Imamo protivnika koji ništa bolji nije od nas i ne treba od njega raditi nikakve Real Madride i Barcelone, nego je jednostavno uvjeriti momčad da se može proći, da je kvalitetnija, da je utakmica 50:50. Mislim da ovaj Hajduk nakon dugo godina ima jednog protivnika kojeg može proći.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Komentirao je kapetana Marka Livaju.

- Ako nekog igrača treneri i kapetani tri godine zaredom proglase najboljim igračem HNL-a, mislim da je svaka moja recenzija suvišna. Livaja, moramo i to reći, nije na onom nivou na koji smo ga navikli gledati, ali postoje i objektivni razlozi. Nećemo sad o razlozima. Hajduk mora učiniti sve da vrati Livaju u onu formu u kojoj je bio.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Intervju je zaključio s kritikom prema igračima da ne smiju kukati.

- Meni je smiješno, a i tužno ako mi moramo priznati da je momčad nakon Žalgirisa izmorena, onda nemamo što pričati o HNL-u, o hrvatskom nogometu. Igrači su profesionalci. Što bi rekli Englezi, što bi rekli Talijani, što bi rekli Španjolci? Što smo mi od naše lige napravili, dječji vrtić? 'Igrali smo protiv Žalgirisa, umorni smo', a imamo rezultat 5:2 iz prve utakmice. Mislim da se moramo početi mijenjati, moramo postati ozbiljni, bar prema tim našim navijačima koji dođu gledati tog Žalgirisa i napuniti stadion. Moramo biti korektni i ne pričati gluposti. 'Umorni smo, imali smo osam utakmica u mjesec dana'. Kakvih osam utakmica? Ja moram biti iskren. Moraš igrati utakmicu i to je to. Zato si plaćen, zato ti se navijači dive i tu prestaje svaka priča.