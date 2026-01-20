Bivši trener Hajduka ostvario veliku pobjedu u Ligi prvaka

Belgijski nogometni velikan Club Brugge, kojeg vodi bivši trener Hajduka Ivan Leko, ostvario je iznimno važnu pobjedu u Uefinoj Ligi prvaka, donoseći veliko olakšanje svojim navijačima nakon niza loših rezultata. Belgijci su u sedmom kolu najelitnijeg europskog natjecanja slavili 4-1 protiv Kairata.

Stanković (32), Vanaken (38), Vermant (74) i Mechele (84) zabijali su za goste, dok je Sadybekov (90+2) postigao počasni gol za domaće.

Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Ovaj trijumf za Lekinu momčad ima daleko veći značaj od samo tri boda u europskom natjecanju. Stigao je nakon iznimno turbulentnog razdoblja za klub iz Brugesa.

Momčad je u posljednjih nekoliko tjedana doživjela bolno ispadanje iz belgijskog kupa nakon poraza 2-0 od Royal Charleroija, a neposredno prije toga izgubili su i prvenstvenu utakmicu protiv RAAL La Louvièrea rezultatom 2-3. Svemu je prethodila i smjena trenera Nickyja Hayena prije otprilike mjesec dana, što je dodatno unijelo nestabilnost.