Bivši trener Osijeka pokušat će Dugopolje uvesti u HNL

Nogometni klub Dugopolje, jedan od kandidata za vrh Prve NL, u utorak je iznenadio javnost objavom novog trenera. Nakon niza slabijih rezultata koji su ugrozili njihove prvoligaške ambicije, klub je potvrdio da je dosadašnji trener Hari Vukas smijenjen, a na njegovo mjesto dolazi mladi i perspektivni stručnjak Dino Skender. Ova promjena dolazi samo nekoliko dana uoči važnog derbija kola protiv vinkovačke Cibalije.

Mladi stručnjak za novi iskorak

U objavi na Instagramu, klub je s ponosom predstavio novog stratega, ističući njegove kvalitete i bogato iskustvo unatoč mladim godinama. "S velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je novi trener prve momčadi NK Dugopolje Dino Skender, mladi i perspektivni stručnjak s bogatim iskustvom rada u nogometu", stoji u priopćenju kluba. Uz fotografiju potpisivanja ugovora i predstavljanja na stadionu Hrvatski vitezovi, Dugopolje je podsjetilo na Skenderov trenerski put koji uključuje vođenje klubova poput Osijeka, ljubljanske Olimpije, Širokog Brijega te latvijskog FK Liepaja. Posebno su naglasili njegovu "modernu nogometnu filozofiju, rad s mladim igračima, jasnu viziju igre i profesionalan pristup". Skenderu će u radu pomagati pomoćni trener Alen Guć, trener golmana Stipe Radovančić te kondicijski trener Marko Boduljak.

Jasan odgovor na krizu rezultata

Odluka o smjeni trenera dolazi kao logičan slijed nakon što je Dugopolje u posljednja tri kola osvojilo samo jedan bod. Momčad je prvo izgubila od BSK-a 1-0, zatim je na domaćem terenu odigrala 1-1 protiv Opatije, da bi proteklog vikenda doživjela težak poraz 3-0 u gostima kod Sesveta. Takvi rezultati doveli su u pitanje borbu za sam vrh ljestvice, no dovođenjem Skendera uprava šalje jasnu poruku. "Dolazak Dina Skendera potvrđuje ambicije našeg kluba i jasno pokazuje da NK Dugopolje nastavlja graditi ozbiljan i dugoročan projekt s ciljem borbe za sam vrh prvenstvene ljestvice Prve NL", poručili su iz kluba.

Dovođenje Skendera nastavak je ambicioznih poteza kluba koji je tijekom zime osnažio momčad iskusnim Mijom Caktašem i napadačem Ivanom Delićem. Pred novim trenerom je odmah veliki izazov, jer već u subotu u 12 i 45 na svom terenu dočekuje izravnog konkurenta, vinkovačku Cibaliu, u derbiju koji bi mogao usmjeriti nastavak sezone za Dugopolje.