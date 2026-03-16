Tomislav Stipić preuzet će klupu Vukovara. Nakon što je Silvijo Čabraja dobio otkaz, Stipić će od utorka voditi treninge s momčadi. Vukovarci su zadnji u HNL-u, ali s novim trenerom pokuša će ostati u prvoj ligi
Bivši trener Slavena pokušat će izboriti ostanak s Vukovarcima
Tomislav Stipić (46) preuzet će klupu Vukovara nakon što je klub dao otkaz dosadašnjem treneru Silviju Čabraji (57), piše tportal. Večeras će doći u prostorije kluba pozdraviti nove suradnike i igrače, a u utorak će odraditi trening s prvotimcima. Službena objava kluba o novom treneru očekuje se u ponedjeljak u večernjim satima.
Vukovar je zadnja momčad HNL-a s 20 bodova nakon 26 kola. Deveti Osijek, koji je u sigurnoj zoni, Vukovarcima bježi četiri boda. Imaju najgoru obranu lige s 46 primljenih golova, a samo je Osijek (22) zabio manje od njih (26).
Tomislav Stipić u karijeri je trenirao drugu ekipu Ingolstadta, Stuttgart Kickerse, Nantong Zhiyun, juniore Frankfurta, Grasshopperse, Slaven Belupo, Audu, Rigu, CSKA Sofiju i marokanski MAS Fes s kojim je suradnju prekinuo u lipnju 2025. godine. U HNL-u je 'farmaceute' vodio od 2019. do 2021. na 67 susreta, pobijedio 18, remizirao 21 i gubio 28 puta.
