Obavijesti

Sport

Komentari 1
HARRY REDKNAPP

Bivši trener 'Spursa' ponudio se preuzeti momčad: 'Doveo bih Kranjčara, Croucha i Defoea...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
6
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Ne kažem da ne bih prihvatio ponudu. Naravno da bih, ali teško da će se to dogoditi. Prihvatio bih se posla. To je velik izazov. Treba li mi taj pritisak u ovim godinama? - rekao je Harry Redknapp

Admiral

Budućnost Igora Tudora na klupi Tottenhama pod velikim je upitnikom nakon niza loših rezultata. Engleski mediji pišu o tome tko bi mogao biti njegov nasljednik, a Harry Redknapp (79) sam se ponudio preuzeti tu poziciju. Redknapp je inače u bogatoj trenerskoj karijeri vodio West Ham i Tottenham. 

Athletic: Tottenham razmišlja o mogućim zamjenama za Tudora

Legendarni Englez je iskoristio svoju pojavu na konjičkim utrkama u Cheltenhamu da izrazi želju da pomogne bivšoj momčadi. Međutim, šanse za to su male, a to pokazuje i njegov odgovor na pitanje bi li preuzeo Tottenham idući tjedan ako se pruži prilika. 

- Čisto sumnjam. Ne kažem da ne bih prihvatio ponudu. Naravno da bih, ali teško da će se to dogoditi. Prihvatio bih se posla. To je velik izazov. Treba li mi taj pritisak u ovim godinama? Zašto ne? Pokušao bih. Nisam prestar, osjećam se kao nov. Ako me pozovu, mislim da bih bez problema mogao obaviti posao - rekao je Redknapp i u šali otkrio koji bi mu bio prvi potez na klupi 'Spursa'.

- Doveo bih Kranjčara, Crouchyja (op. a. Peter Crouch) i Defoea. Svi se vraćaju. To je naša napadačka linija već u subotu. 

Redknapp je bio trener Niki Kranjčaru u tri kluba, Portsmouth, Tottenham, Queen Park Rangers. Hrvat je pod Redknappovom palicom odigrao 190 utakmica tijekom kojih je postigao 22 gola i 19 asistencija. Englez je trenirao još jednog Hrvata, Luku Modrića dok je igrao u Tottenhamu.

Soccer - Barclays Premier League - West Ham United v Tottenham Hotspur - Upton Park
Soccer - Barclays Premier League - West Ham United v Tottenham Hotspur - Upton Park | Foto: Matthew Impey/Press Association/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026