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Bivši 'vatreni' izgubio na izborima pa ih na kraju poništili

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši 'vatreni' izgubio na izborima pa ih na kraju poništili
Karlovac: Teniski turnir rekreativaca Stars Open Tour | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija
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Gradski ured naknadno utvrdio da je na izborima glasovala 91 osoba, dok je samo 77 osoba imalo status člana s pravom glasa.

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Poništeni su izbori za predsjednika najtrofejnijeg hrvatskog teniskog kluba HTK Zagreb, na kojima je izgubio bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama Hrvoje Čale.

Na izbornoj skupštini održanoj 24. ožujka za predsjednika kluba kandidirali su se Mihovil Švigir i Hrvoje Čale. Prema zapisniku, Švigir je dobio 52, a Čale 39 glasova.

Kasnije je Gradski ured naknadno utvrdio da je na izborima glasovala 91 osoba, dok je samo 77 osoba imalo status člana s pravom glasa. Preostalih 14 osoba nije platilo članarinu, nego su njihove uplate evidentirane kao donacije ili sponzorstva, zbog čega se prema Statutu nisu mogle smatrati članovima kluba niti su imale pravo glasa.

Karlovac: Teniski turnir rekreativaca Stars Open Tour
Karlovac: Teniski turnir rekreativaca Stars Open Tour | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Budući da je glasovanje bilo tajno, više nije moguće utvrditi kojem su kandidatu pripali sporni glasovi, odnosno je li ijedan kandidat dobio potrebnu većinu glasova članova. Zbog toga je Gradski ured odbio zahtjev HTK Zagreb za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje u Registar udruga.

Rješenje otvara i pitanje pravovaljanosti drugih odluka donesenih na istoj skupštini, uključujući izbor Upravnog i Nadzornog odbora te direktora kluba.

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