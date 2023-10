Bivši 'vatreni' o mučki ubijenom suigraču: Šokirali ste me, družili smo se! Baš sam htio u Izrael...

Uh, ma otkuda vam to, ovo mi je prva vijest, je li moguće, pitao se bivši hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ješe (42) nakon što smo mu prenijeli vijest o ubojstvu njegovog bivšeg suigrača Liora Asulina u terorističkom napadu dok je slavio rođendan.

Vedran Ješe i Lior Asulin zajedno su 2007. godine nastupali za Bnei Yehudu, a bivši hrvatski nogometaš iz tih vremena ima lijepe uspomene.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ma baš si me šokirao sad s ovime. Nismo mi ostali u kontaktu, ali grozno je ovo čuti. Bio je dobar dečko. Ako kao stranac dođete u dobru sredinu i imate rezultate, tamo će vam biti predivno. Oni vam pokušavaju pomoći u prilagodbi, u Izraelu je ipak sve drugačije, od hrane, jezika, vjere, kulture... - priča nam Vedran Ješe, pa dodaje:

- Ja sam bio kod njega kući na šabatu, oni su stalno zvali strance da dođemo kod njih doma, sve su radili kako bismo se osjećali ugodno u Izraelu. Ma vjerojatno sam bio kod svih tadašnjih suigrača doma, sjećam se da sam kod Liora bio sigurno. Kad su naši suigrači to radili, onda bi zvali i nas strance, svi bi se zajedno družili kod nekoga.

Koliko se sjećate tih vremena iz Bnei Yehude?

- Tamo su bili još Mate Baturina i Hrvoje Kovačević, stvarno smo uživali u Bnei Yehudi. To vam je klub iz jednog siromašnijeg kvarta u Tel Avivu, ali tamo su navijači bili zaluđeni nogometom i uvijek je bilo "vatreno" na tribinama. A taj bi klub usporedio sa Slaven Belupom kod nas.

Foto: Privatni album

Sjećate li se još nekih anegdota vezanih uz Liora Asulina?

- Uh, malo ste me uhvatili sad na prepad, sjećam se da je imao strašan udarac, to se rijetko viđalo. Pravu "bombetinu", ma puno je on zabijao te sezone kod nas, stvarno se tada nazabijao golova. Bio je onako dobar igrač, ali otkad sam otišao iz Izraela nismo ostali u kontaktu, stvarno se s njim nikad nisam čuo poslije toga. Užas, stvarno su besmisleni ti ratovi...

Vedran Ješe nam je za kraj dodao...

- Vjerujte mi, baš sam htio s obitelji ovih dana otići malo do Izraela, to je prelijepa zemlja u kojoj se puno toga može vidjeti. Toliko zanimljivih vjerskih destinacija, želio sam i djeci pokazati gdje sam nekada igrao, imam tamo i neke prijatelje s kojima sam ostao u kontaktu. Ma uvjeren sam kako će tamošnji problemi brzo završiti, ali će sve to ostaviti traga na ljudima, trebat će proći vremena kako bi ljudi opet na Izrael gledali kao top turističku destinaciju.