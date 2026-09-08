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OPTIMISTIČAN RAKITIĆ

Bivši 'vatreni' otkrio favorita za osvajanje Lige prvaka: Ovo bi mogla biti njihova godina...

Piše Issa Kralj,
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Bivši 'vatreni' otkrio favorita za osvajanje Lige prvaka: Ovo bi mogla biti njihova godina...
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Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Mislim da je Barcelona jedna od momčadi koja može osvojiti Ligu prvaka. Imaju mladu momčad, puno kvalitete, rekao je Ivan Rakitić

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Pred nama je nova sezone najelitnijeg europskog natjecanja i počinje borba za europskog prvaka. Liga prvaka se vraća, a bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić uoči početka natjecanja otkrio je koji klub vidi kao najvećeg favorita za osvajanje naslova. 

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- Mislim da je Barcelona jedna od momčadi koja može osvojiti Ligu prvaka. Imaju mladu momčad, puno kvalitete i osjećam da bi ovo mogla biti njihova godina - rekao je Rakitić u razgovoru za njemački Sky. 

Branitelj naslova je PSG koji je u drami penala na kraju prošle sezone ponovno osvojio titulu. U finalu su pobijedili Arsenal 4-3. Rakitić je o aktualnim prvacima rekao sljedeće:

- Oni se svakako moraju uzeti u razmatranje, usprkos lošem startu sezone. Naravno, Real i Bayern također su među favoritima, a i na engleske momčadi treba obratiti pažnju. 

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Podsjetimo, Rakitić je u dresu Katalonaca igrao od 2014. do 2020., a bio je u momčadi 2014/15. kada su posljednji put osvojili Ligu prvaka te je u finalu protiv Juventusa (3-1) zabio prvi gol za vodstvo Katalonaca. Bivši 'vatreni' s Barcelonom je te godine osvojio i Svjetsko klupsko prvenstvo te europski Superkup. 

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