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NAPUSTILI HRVATSKU

FOTO Rakitić i obitelj sletjeli u Sevillu! 'Vraćat ćemo se u Split'

Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, rekao je Rakitić za 24sata prije odlaska iz Splita
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FOTO Rakitić i obitelj sletjeli u Sevillu! 'Vraćat ćemo se u Split'
Ivan Rakitić nedavno se oprostio od Splita, u kojem je proveo zadnje dvije godine života. | Foto: instagram
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Ivan Rakitić nedavno se oprostio od Splita, u kojem je proveo zadnje dvije godine života. | Foto: instagram
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