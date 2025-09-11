Bivši 'vatreni' razbjesnio je Podolskog: 'Nikad ne bih htio imati takvog čovjeka u klubu'

Bivši hrvatski reprezentativac Antonio Mirko Čolak (31) je prije tjedan dana stigao u Gornik iz Zabrza, odradio je liječnički pregled u smiraju prijelaznog roka i fotografirao se u dresu poljskog kluba. Samo je nedostajao potpis na ugovoru i službeno predstavljanje, no bivši napadač Rijeke šokirao je Poljake. Naprasno je napustio klupske prostorije i poručio im da odlazi u Legiju iz Varšave.

Tako se i dogodilo, Čolak je potpisao za Legiju, a njegov potez razbjesnio je navijače Gornika, smatraju kako je pokazao nepoštovanje prema klubu. Svakakvi preokreti znaju se događati tijekom prijelaznog roka, no još nikada nismo vidjeli ovakav na tragu filmskog scenarija.

Po Hrvatu, koji je u Legiju došao iz talijanske Spezije, opleo je i Lukas Podolski (40), legendarni njemački nogometaš koji je od 2021. godine član Gornika iz Zabrza.

- Što da vam kažem? Išao je za novcem. Svi se mi ponašamo onako kako mislimo da je to u redu. Ako netko s nekim nešto dogovori, stisne ruku, snimi video gdje pokazuje na klupski grb... - rekao je Podolski pa nastavio:

- I to sve su autentične snimke, ništa što je generirala umjetna inteligencija. Što da ja tu kažem? Gledajte, da sam ja predsjednik, nikada ne bih htio imati igrača s takvim karakterom, s takvom osobnošću. Ne bih htio imati nikakve veze s njim ili s njegovim agentom. Dakle, možda je i dobro da se sve na ovaj način završilo - poručio je legendarni Nijemac.

Jeana-Pierrea Nsamea, napadač Legije, teško se ozlijedio, pa su čelnici kontaktirali Čolaka. Iako je imao dogovor s Gornikom, 'otkantao' ih je i otišao u Varšavu. Poljska javnost ga je iskritizirala, a neće mu biti nimalo lagodno kada sljedeći put bude došao u Zabrze.

Podsjetimo, Čolak je najbolje partije pružao dok je bio član Rijeke. S klubom je osvojio dva Kupa, zabio nevjerojatan 51 gol u 91 nastupu, a 2020. godine je bio najbolji strijelac HNL-a s 20 golova. To mu je omogućilo transfer u PAOK za tri milijuna eura, no tamo se nije nametnuo. Igrao je još za Malmö, Rangers i Parmu, dok je prije dolaska u Varšavu igrao za Speziju.