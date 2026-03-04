Bizarna situacija u Kupu: Otac delegirao sinove za utakmicu Rijeka - Hajduk?! 'Izuzeo se...'

Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Kupa, osim po problemu sa zapisnikom kod gostiju, kad je Dario Marešić upao u početni sastav pa iz njega ispao na intervenciju Josipa Breznog jer je već ranije ove sezone nastupao za Istru, imao je još jedan nevjerojatan moment.

Patrik Kolarić iz Čakovca glavni je sudac, a predsjednik povjerenstva za Kup je Željko Mihalj. I tu ne bi bilo ništa čudno da su na utakmici među službenim osobama bila još dvojica njegovih sinova! Pomoćni sudac Kolariću bit će Ivan Mihalj iz Velike Gorice, dok je uloga delegata susreta pripala Jurici Mihalju iz Velike Mlake. Kako se ispostavilo, radi se o dvojici sinova gospodina Željka Mihalja. Iz Hrvatskog nogometnog saveza stigao je odgovor, tvrde kako nema sukoba interesa.

"Slijedom vašeg upita ukazujemo na činjenicu da Povjerenstvo za natjecanje SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nije nadležno za određivanje sudaca. Kad je u pitanju određivanje delegata, Povjerenstvo ima tri člana, a Željko Mihalj se po pitanju odabira za spomenutu utakmicu izuzeo", stoji u priopćenju HNS-a koje je objavila Slobodna Dalmacija.