Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI SUDAC

Bizarna situacija u španjolskoj ligi: Sudac je pri kraju utakmice iz igre isključio - delegata...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Bizarna situacija u španjolskoj ligi: Sudac je pri kraju utakmice iz igre isključio - delegata...
2
Foto: Screenshot/ as.com

Enrique Mejuto González kao delegat utakmice dobio je crveni karton, a inače je i sam bio sudac te je sudio legendarno finale Lige prvaka 2005.

U 14. kolu španjolske La Lige sastali su se Getafe i Elchea. Minimalna pobjeda je otišla na stranu Getafea zahvaljujući Armbarriju koji je zabio jedini gol na utakmici u 56. minuti susreta. Međutim, cijelu utakmicu zasjenio je jedan neobični incident u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, piše španjolski AS. 

Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Glavni sudac utakmice Alejandro Hernández pokazao je crveni karton tijekom sudačke nadoknade u drugom djelu utakmice, a u početku se činilo da je karton namijenjen treneru Getafea Joséu Bordalásu zbog burne reakcije na sučevu odluku. Međutim, u izvještaju koje je stiglo nakon utakmice, navedeno je kako je crveni karton dobio Enrique Mejuto González, delegat utakmice. 

LaLiga - Getafe v Atletico Madrid
Foto: Susana Vera

"U 90. minuti delegat Mejuto González isključen je zbog sljedećeg: kao osoba odgovorna za grupu skupljača lopti, odgovoran je za njihovo ponašanje tijekom drugog poluvremena, u kojem su izazvali više zastoja u nastavku igre"- stoji u zapisniku.

Gonzalez je inače bio sudac, a sudačku karijeru završio je 2010. nakon finala Kupa između Atletico Madrida i Seville. Također je sudio na dva Europska prvenstva, ali najvećim nogometnim fanovima poznat je kao sudac finala Lige prvaka 2005. kada su igrali Liverpool i Milan. Liverpool je tada smanjio zaostatak i nakon jedanaesteraca osvojio naslov Lige prvaka. Za Milan je tada igrao Dario Šimić, a za Liverpool Igor Bišćan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025