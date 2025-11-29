Bizarna situacija u španjolskoj ligi: Sudac je pri kraju utakmice iz igre isključio - delegata...

U 14. kolu španjolske La Lige sastali su se Getafe i Elchea. Minimalna pobjeda je otišla na stranu Getafea zahvaljujući Armbarriju koji je zabio jedini gol na utakmici u 56. minuti susreta. Međutim, cijelu utakmicu zasjenio je jedan neobični incident u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, piše španjolski AS.

Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Glavni sudac utakmice Alejandro Hernández pokazao je crveni karton tijekom sudačke nadoknade u drugom djelu utakmice, a u početku se činilo da je karton namijenjen treneru Getafea Joséu Bordalásu zbog burne reakcije na sučevu odluku. Međutim, u izvještaju koje je stiglo nakon utakmice, navedeno je kako je crveni karton dobio Enrique Mejuto González, delegat utakmice.

Foto: Susana Vera

"U 90. minuti delegat Mejuto González isključen je zbog sljedećeg: kao osoba odgovorna za grupu skupljača lopti, odgovoran je za njihovo ponašanje tijekom drugog poluvremena, u kojem su izazvali više zastoja u nastavku igre"- stoji u zapisniku.

Gonzalez je inače bio sudac, a sudačku karijeru završio je 2010. nakon finala Kupa između Atletico Madrida i Seville. Također je sudio na dva Europska prvenstva, ali najvećim nogometnim fanovima poznat je kao sudac finala Lige prvaka 2005. kada su igrali Liverpool i Milan. Liverpool je tada smanjio zaostatak i nakon jedanaesteraca osvojio naslov Lige prvaka. Za Milan je tada igrao Dario Šimić, a za Liverpool Igor Bišćan.