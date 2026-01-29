Bizarno: Evo što se dogodilo Francuskoj nakon ispadanja u ranoj fazi Europskog prvenstva

Francuska rukometna reprezentacija ispala je s Europskog prvenstva već u drugoj fazi natjecanja. Porazi od Danske i Njemačke koštali su Francuze polufinala, a da nitko nije očekivao takav rasplet, dokazuje i bizarnost koja se dogodila rukometnoj velesili.

Naime, Francuska se nije nakon ispadanja zaputila prema domovini, već je morala ostati u Danskoj još jedan dan jer nisu rezervirali let za povratak kući!?

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Umjesto pakiranja za povratak, Francuzi su morali tražiti smještaj za još jednu noć i našli su ga u mjestu Billum, iz kojeg će se uputiti prema domovini.

Francuska je rukometna velesila, a u bogatoj riznici medalja ima šest zlata sa svjetskih prvenstava, četiri puta je bila europski prvak te triput olimpijski.