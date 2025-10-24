Obavijesti

NEOČEKIVANI INCIDENT

Bizarno: Hakeri upali u portal F1, tvrdili su da su obožavatelji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Thomas Shea

Kibernetički napad dogodio se ljetos, a vezan je uz web stranicu za klasifikaciju vozača kada su mogli doći do podataka iz putovnice Maxa Versteappena. Hakeri su tvrdili da nemaju zlonamjerne namjere

Hakeri su ovog ljeta dobili neovlašteni pristup vozačkom portalu FIA-e, uključujući podatke o vozačima Formule 1, potvrdio je glasnogovornik FIA-e na marginama Velike nagrade Meksika.

Sami hakeri su prethodno prijavili proboj na društvenim mrežama, a također su tvrdili da nisu imali zlonamjerne namjere. Priznali su da su navijači Formule 1, izvještava njemačka novinska agencija dpa, a navodno su htjeli iskoristiti hakerski napad kako bi skrenuli pozornost na sigurnosne ranjivosti FIA portala.

- FIA je ljeti saznala za kibernetički incident vezan uz web stranicu za klasifikaciju vozača. Odmah smo poduzeli mjere za zaštitu podataka vozača - navodi se u priopćenju upravnog tijela F1.

Hakeri su primijetili da su u načelu mogli pristupiti podacima iz putovnice Maxa Verstappena (28). Federacija je odmah onesposobila web stranicu, a zatim je surađivala s hakerima kako bi zaštitila portal od sličnih napada u budućnosti.

