Bizarno: Hakeri upali u portal F1, tvrdili su da su obožavatelji

Hakeri su ovog ljeta dobili neovlašteni pristup vozačkom portalu FIA-e, uključujući podatke o vozačima Formule 1, potvrdio je glasnogovornik FIA-e na marginama Velike nagrade Meksika.

Sami hakeri su prethodno prijavili proboj na društvenim mrežama, a također su tvrdili da nisu imali zlonamjerne namjere. Priznali su da su navijači Formule 1, izvještava njemačka novinska agencija dpa, a navodno su htjeli iskoristiti hakerski napad kako bi skrenuli pozornost na sigurnosne ranjivosti FIA portala.

- FIA je ljeti saznala za kibernetički incident vezan uz web stranicu za klasifikaciju vozača. Odmah smo poduzeli mjere za zaštitu podataka vozača - navodi se u priopćenju upravnog tijela F1.

Hakeri su primijetili da su u načelu mogli pristupiti podacima iz putovnice Maxa Verstappena (28). Federacija je odmah onesposobila web stranicu, a zatim je surađivala s hakerima kako bi zaštitila portal od sličnih napada u budućnosti.