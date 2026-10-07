BIZARNO Ronaldo otkrio listu stvari koje je izbornik Portugala 'trebao reći'. Spominje se i Pele

Cristiano Ronaldo (41) objasnio je zašto je napustio kamp portugalske reprezentacije, ali u njegovu opširnom priopćenju pozornost privlači neobičan detalj, a to je popis od osam točaka koje je izbornik Jorge Jesus, prema njegovim tvrdnjama, pristao izgovoriti pred novinarima. Među njima je i priznanje da je pogriješio što je na zagrijavanje poslao igrača veličine Peléa ili Diega Maradone, a zatim ga ostavio na klupi.

"Pogriješio sam što sam nekoga veličine Peléa ili Maradone poslao na zagrijavanje, a zatim ga nisam uveo u igru. Da se to događa danas, ne bih to učinio", glasi šesta točka dokumenta koji je Ronaldo objavio, predstavljajući je kao riječi koje je Jesus trebao izgovoriti na konferenciji za medije.

Povod sukobu bila je pobjeda Portugala nad Norveškom 2-1, u kojoj Ronaldo nije dobio ni minutu. Tvrdi da mu je izbornik na dan utakmice obećao pola sata igre, no premda se zagrijavao od poluvremena, poziv za ulazak nije stigao.

Nakon toga održali su sastanak kojem je prisustvovao i sportski direktor Al Nassra Simão Coutinho. Prema Ronaldovoj verziji, Jesus je pristao javno razjasniti situaciju, a u naknadnom razgovoru izbornika, Coutinha i igračeva strateškog savjetnika Tiaga Craveira sastavljen je dokument s osam točaka.

Ronaldo objasio popis izjava!

Prema popisu koji je Ronaldo objavio, Jesus je pred novinarima trebao iznijeti sljedeće:

1. 'Plan je bio izbornikov': Upravo je Jesus, a ne Ronaldo ili netko drugi, predložio plan kapetanovih nastupa za reprezentaciju tijekom sezone.

2. 'Ronaldov značaj': Jesus je svjestan Ronaldove ljubavi prema reprezentaciji, globalnog značaja i pozitivnog utjecaja na Portugal tijekom 24 godine.

3. 'Prihvaćen dogovor': Ronaldo je prihvatio plan koji mu je izbornik predstavio.

4. 'Bez osporavanja odluka': Ronaldo nikad nije dovodio u pitanje izbornikove izbore, nego je bio uzoran, odan i profesionalan.

5. 'Promjena za Norvešku': Ta utakmica nije bila dio prvotnog plana, ali Jesus je procijenio da se Ronaldo oporavio i upozorio ga da bi mogao zaigrati, na što je igrač pristao.

6. 'Pelé i Maradona': Portugalski izbornik trebao je priznati kako je bila pogreška poslati igrača veličine Pelea i Diega Maradone na zagrijavanje pa ga ne uvesti u utakmicu.

7. 'Želi ga u reprezentaciji': Ronaldo tvrdi kako je Jesus trebao izjaviti da Ronalda jako želi u reprezentaciji, a ne 'samo malo'. Trebao je istaknuti i kako Ronaldo u njega vjeruje nakon suradnje u Al Nassru.

8. 'Odnos prema navijačima': Trebao je priznati kako igraču s više od 230 reprezentativnih nastupa ne treba držati lekcije o ljubavi prema Portugalu, a trenutak frustracije, kada ih nije pozdravio, ne briše njegov odnos s navijačima.

Ronaldo tvrdi da izbornikov javni nastup potom nije imao veze s privatnim dogovorom te da je upravo to bilo drugo kršenje obećanja zbog kojeg je odlučio otići. Jesus je, međutim, na kasnijoj konferenciji za medije negirao da je takav dogovor postojao.

Foto: NTB

Portugalac se ispričao suigračima i navijačima, priznao da nije smio napustiti okupljanje te poručio da će prihvatiti kaznu Saveza bez traženja olakotnih okolnosti. Unatoč sukobu, nije završio reprezentativnu karijeru i tvrdi da će, bude li fizički spreman i nakon eventualne suspenzije, ponovno biti na raspolaganju Portugalu.