Bjegunac Mamić: Jedan od najmoćnijih ljudi Europe tražio je da pustim utakmicu Hajduku

Zdravko Mamić (66), dugogodišnji vladar Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, ponovno je uzburkao duhove. U intervjuu za ZonaSport TV iznio je niz teških optužbi koje bacaju novo svjetlo na pozadinu hrvatskog nogometa. Najviše je odjeknula ona koja uključuje bivšeg premijera Ivu Sanadera i navodno spašavanje najvećeg rivala, Hajduka, od ispadanja u "ligu za bedaka". Mamić, koji živi u BiH nakon pravomoćne presude na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja više od 15 milijuna eura iz Dinama, tvrdi da je politika duboko uplela prste u HNL.

'Premijeru, ni rođenoj majci ne bih pustio'

Mamić se vratio u sezonu 2004/05., kada je Hajduk bio u teškoj situaciji i prijetio mu je završetak u ligi za ostanak.

- Tada najmoćniji čovjek države, navijač Hajduka i jedan od najmoćnijih ljudi Europe, premijer Ivo Sanader, tražio je od mene da Dinamo pusti utakmicu Hajduku. Da Hajduk ne bi završio u ligi za bedaka - ispričao je Mamić.

Njegov odgovor bio je, kaže, odrješit.

- Ja mu kažem: "Premijeru, to ne dolazi u obzir. Ja majci svojoj ne bih pustio". Ali, kako nisam glup da prkosim i inatim se njemu, rekao sam mu da meni pusti i da mu garantiram da Hajduk ondje neće završiti. Dao sam mu riječ - dodao je.

Otkrio je i kako je to izveo. Tvrdi da je iskoristio svoj utjecaj kako bi se ključna utakmica odgodila.

- Prva stvar koju sam napravio bila je ta da se utakmica nije odigrala. Bila je kiša. Suci bacaju loptu, ona najnormalnije odskače. Bili su uvjeti za igru. Rekao sam sucima da se utakmica ne može igrati. Izvršili smo pritisak - priznao je Mamić, ističući da se u nastavku prvenstva "sve napravilo" da Hajduk ostane u ligi.

Dinamo je na kraju u zaostaloj utakmici na Poljudu pobijedio 1-0.

- Sve časno - zaključio je.

Štimac je bio moj najopasniji rival

Cijelu priču stavio je u kontekst velikog rivalstva s Hajdukom, koji je tada vodio Igor Štimac.

- Štimac je bio moj najopasniji sportski rival. On je bio čelnik Hajduka i u njegovo i vrijeme Branka Grgića i Fredija Fiorentinija, Hajduk nam je oteo dvije titule. I ne samo to, nego su nas pakirali u "ligu za bedaka" - rekao je Mamić.

Podsjetio je i na nedavne izjave bivšeg nogometaša Sandra Linića, koji je, kako tvrdi Mamić, potvrdio da su se utakmice puštale samo kako bi "modri" završili u donjem domu ljestvice. Mamić je na kraju poentirao:

- Poanta je da je Hajduk nas izbacio u ligu za bedaka dogovorom sa Zagrebom, a ja sam kao dinamovac spašavao čast Hajduka da ne završi ondje.

Od rata sa sucima do molbe Milanoviću

Mamić se u svojim javnim istupima redovito obrušava na hrvatsko pravosuđe, koje naziva "mafijaškim sustavom". Tvrdi da je još prije pet godina institucijama predao USB stick s dokazima protiv korumpiranih sudaca, no pomaka nema.

- Netko će umrijeti, netko će mirno otići u mirovinu, a ja ću ostati zatvoren u svom zlatnom kavezu. To je mafijaški sustav kakav si čovjek teško može zamisliti - izjavio je.

- Nisam iz kluba uzeo niti jedan jedini euro. Dinamo sam podizao i spašavao, a oni su od mene napravili zločinca - ponavlja Mamić, koji je prozvao brojne suce i tužitelje, tvrdeći da posjeduje dokaze o njihovim kriminalnim radnjama.

U jednom od nedavnih obraćanja javno se obratio i predsjedniku Zoranu Milanoviću, kojeg je zamolio za pomilovanje.

- Molim ga, u svoje ime, ali i u ime svog brata i sina, da nam udijeli čin milosti. Ne sramim se tražiti to od čovjeka kojeg iskreno cijenim. Zoran Milanović je predsjednik s karakterom i poštenjem. Vidim koliko ga pogađa stanje u pravosuđu i vjerujem da neće ostati gluh na ovu molbu - izjavio je Mamić.

Dok čeka rasplet pravne bitke protiv njega, Mamić dane provodi u BiH, gdje pomaže kćerima u poslovima sa solarnim elektranama. Medijski istup završio je pomirljivim tonom.

- Svima koje sam svojim ponašanjem, bilo ono egoistično, bahato ili nesimpatično, nenamjerno povrijedio iskreno se ispričavam. Želim pronaći mir u sebi i dostojanstveno proživjeti ostatak života - zaključio je.