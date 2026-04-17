BAŠ ČUDNO

Bjegunac Mamić se žali kako u Dinamu ne drže njegove slike: 'To pokazuje njihovu nelagodu'

Piše Domagoj Vugrinović,
Bjegunac Mamić se žali kako u Dinamu ne drže njegove slike: 'To pokazuje njihovu nelagodu'
Zoran Mamić pojavio se na predstavljanju Marija Cvitanovića za trenera Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nažalost, službeno nisam vodio uzvrat protiv Tottenhama. Bio sam s momčadi, ali nisam sjedio na klupi. Pobjeda se veže uz Damira Krznara, rekao je Zoran Mamić

Admiral

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić novi nogometni angažman našao je u Sarajevu. Iako ondje nema formalnu funkciju, u klubu je dobio važnu ulogu u kreiranju sportske politike. Naglasio je kako će raditi na tome da se Sarajevo transformira iz kluba u koji stižu već etablirani igrači na zalasku karijere u onaj koji će postati tvornica talenata.

21
Foto: telegraf.rs

To mu je uspjelo u Dinamu, iako je ondje zajedno s bratom Zdravkom svoju etapu završio pravomoćnom presudom za izvlačenje novca iz kluba. Mamić ne krije da u Sarajevu planira preslikati sustav koji je Dinamu donio dominaciju u Hrvatskoj i zapažene europske rezultate.

- Tu treba imati nekoliko igrača koji vjerojatno neće biti za tržište i za veliku prodaju, ali koji će godinama davati stabilnost momčadi. U Dinamu smo to dobro radili, zašto ne bismo i ovdje uspostavili sličan sustav? Dovodili smo strance od kojih su mladi mogli puno naučiti i nismo mnogo griješili. Prozivali su nas zbog toga, ali nismo bili u mogućnosti dovoditi velike hrvatske zvijezde. Možda u zenitu karijere, pa smo to i radili, ali to nije bilo to. Vrate se, podcijene ligu, nisu više ni na onoj razini profesionalizma i to se pokaže kao pogrešan potez - rekao je u intervjuu za SportSport.ba.

Kovačević: Vjerujem da će Beljo srušiti Eduardov rekord. Rijeka nam je postala najveći rival...

Istaknuo je i kako ga nova garnitura u Dinamu ne cijeni kao pojedinca s najviše trofeja kada je riječ o igračkoj i trenerskoj karijeri.

- Kada se zbroje svi osvojeni trofeji s Dinamom, imam ih 28. Tu je i mnogo trenerskih rekorda: najviše pobjeda protiv Hajduka, cijelo prvenstvo bez poraza i četvrtfinale Europske lige. Nažalost, službeno nisam vodio uzvrat protiv Tottenhama. Bio sam s momčadi, ali nisam sjedio na klupi. Pobjeda se veže uz Damira Krznara i nemam problem s tim, no oni koji su bili tamo znaju kako je bilo. Skidanje naših slika iz prostorija kluba i ignoriranje svega što smo napravili ostavlja gorak okus. Mislim da to pokazuje njihovu nelagodu, a ja sam apsolutno ponosan i sretan što sam bio dio tog Dinamovog razdoblja - zaključio je.

Komentari 5
