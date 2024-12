Bjelica: Ademi i Mišić 'out' su do kraja godine. Lokomotiva? Ne znam zašto su zadnji...

Lokomotiva u subotu od 15 sati u 17. kolu HNL-a dočekuje Dinamo. Nenad Bjelica, trener Dinama, najavio je utakmicu protiv lokosa.

Što remi protiv Celtica znači u smislu samopouzdanja za preostale dvije prvenstvene utakmice prije zimske stanke?

- Ne samo Celtic. I prethodna utakmica, protiv Slavena u prvenstvu, u kojoj nismo pobijedili (1-1 na Maksimiru, op. a.), ali smo pokazali dobru igru i defenzivno i ofenzivno, podigla nam je samopouzdanje. Vjerujem da ćemo u ove dvije utakmice osvojiti šest bodova, da se približimo vodećima i da uđemo u zimsku pauzu nešto mirniji.

Baš ste protiv Lokomotive otvorili svoj drugi mandat u Dinamu i pobijedili 5-1.

- Odigrali smo tad sjajnu utakmicu, ali, moram podsjetiti, tad smo bili kompletni. U tim okolnostima bilo je lakše doći do pozitivnog rezultata, ali vjerujem i u ove momke. Pokazali su da se na njih može maksimalno računati.

Tko je 'out' za susret s Lokomotivom? Od ranije znamo da neće biti Petra Sučića i Brune Petkovića.

- Arijan Ademi i Josip Mišić također su otpali do kraja godine. Raul Torrente i Juan Cordoba vraćaju se u kadar. Polako se vraćaju i Sadegh Moharrami, Mauro Perković, Dino Perić, Jan Oliveras, Petar Bočkaj. To su igrači koji nisu registrirani za Ligu prvaka, ali na njih možemo računati u prvenstvu. Imamo šest-sedam igrača više u odnosu na utakmicu protiv Celtica. Time je konkurencija unutar momčadi bolja.

Lokomotiva je posljednjeplasirana, ali navijači "modrih" još se sjećaju otvaranja drugog dijela prošle sezone, kad su lokosi na Maksimiru pobijedili 3-0.

- To je momčad koja ne zaslužuje biti na mjestu na kojem se nalazi. Imaju jako puno dobrih i iskusnih igrača. Kolinger, Leovac, Čop, Mudražija, Karačić, da ne spominjem mlade poput Goričana, Vranjkovića... To je momčad koja zaslužuje više. Zašto nije bolja? Teško mi je to procijeniti s obzirom na ritam i na stvari kojima se bavim u Dinamu. Oni kod kuće su uvijek opasni, protiv Dinama uvijek pokušavaju dati svoj maksimum.

I Dinamovi i Lokomotivini juniori izborili su plasman u nokaut fazu Lige prvaka mladih.

- Velika stvar i čestitke i jednima i drugima. Pogotovo našim juniorima, kojima smo mi seniori "ukrali" nekoliko igrača za utakmicu protiv Celtica. Želim puno uspjeha svima u daljnjem natjecanju.