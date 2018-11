Bjelica: Bio sam zainteresiran za Hajduk, ali nisu me htjeli...

Nenad Bjelica gostovao je u emisiji 'Istinom do gola', u kojoj je rekao da mu je tadašnji predsjednik Hajduka Ivan Kos ponudio mjesto trenera prvog dana kad je postao predsjednik splitskog kluba.

- Kad sam bio bez angažmana poslije odlaska iz Spezije, pozvao me predsjednik Hajduka Ivan Kos i ponudio mi klupu bijelih. Bio sam jako zainteresiran za tu ponudu, koja je stigla odmah prvog dana kada je Kos imenovan za predsjednika. Nisam postao trener Hajduka. Razlog? Nisu me htjeli - govori današnji trener Dinama.

- Kos mi se javio i rekao da me nije u stanju angažirati. Zašto? Jednostavno je… Nisu me htjeli - rekao je Bjelica, koji nije htio otkriti zašto je propala ponuda Hajduka i tko ga točno nije htio, ako je već pregovarao s Kosom.

Negdje je zapelo, Nadzorni odbor, navijači ili nešto treće, možemo samo nagađati. U otvorenom razgovoru Bjelica je otkrio i detalje tih pregovora.

- Našao sam se s predsjednikom Hajduka u Zagrebu, on mi je kazao da mora odustati od svoje namjere. Istina, Kos me je zvao još dva puta i to najprije kad je smijenjen Pušnik, te drugi put kad je morao otići Carrillo - rekao je Bjelica.

Ipak, do tog preuzimanja nije došlo jer je Bjelica bio pod čvrstim ugovorom.

- Tada sam imao ugovor s Lechom, nisam želio napustiti poljski klub. U to vrijeme me pozivao i Zdravko Mamić, njega sam također odbio zbog angažmana u Poljskoj. Mogao sam otići, nisam imao neku klauzulu koja bi me spriječila, ali ja nisam takav čovjek, prije svega poštujem dogovore, držim svoju riječ - završio je trener 'modrih'.