Osijek je debelo utvrdio pobjedničke staze i pozitivan niz koji traje od početka rujna. Hrvatski dragovoljac izgubio je u Gradskom vrtu 1-0 golom Mihaela Žapera, što je druga uzastopna pobjeda za bijelo-plave i šesta u nizu bez poraza u HNL-u. Barem na jedan dan preuzeli su vrh ljestvice.

- Apsolutno zasluženo osvojena tri boda. Dobro smo radili cijelu utakmicu. Nažalost, nismo protivnika otvorili na vrijeme, kako se kaže, jednim golom, morali smo čekati do 70. minute. U takvim utakmicama iz jednog zalutalog metka možeš i primiti gol. Ipak, nismo ništa dozvolili protivniku, praktički 90 minuta nismo mu dali nijednu šansu - rekao je trener Nenad Bjelica i dodao:

- Moram čestitati igračima na strpljenju, ali i publici. Naravno da svi očekuju protiv zadnjega na tablici koji je primio 33 gola neki brzi gol i golijadu, ali navijači su bili strpljivi, gurali su nas do tog gola. Osjetili su da momčad želi, da hoće i kao plod tog strpljenja nas, navijača došao je taj gol. Kažem, zaslužena pobjeda.

Puno je bilo ubačaja s jedne i druge strane, iz prekida. Goste je spašavala i prečka u prvom dijelu, ali primili su gol nakon 13. kornera za Osijek.

- To je bio rezultat pritiska koji smo radili do 70. minute. Momčad je stvarno imala puno prilika i ubačaja, htjeli smo s dva napadača koji igraju dobro glavom imati puno ubačaja. Bilo ih je dovoljno. Nisu uvijek bili najprecizniji, ali iz jednog kornera zabili smo gol. I u Zagrebu smo ih pobijedili iz jednog prekida, to je naše oružje i dok god se može pobijediti iz prekida, mi ćemo to pokušavati - kaže Bjelica.

Osječani će sad na put, prvo u Zagreb na utakmicu osmine finala Kupa protiv Rudeša (utorak, 13 sati), a onda i u Rijeku, na prvenstveni derbi u nedjelju od 17.30.

- Moramo se dobro regenerirati. Danas smo imali skaute koji su pogledali Rudeš, imamo dosta njihovih materijala. Maksimalna, najozbiljnija priprema kao za svaku utakmicu. Vjerujem u prolazak u sljedeće kolo - kaže Bjelica.

Ozračje u momčadi je pobjedničko.

- Puno puta smo rekli, kad smo bili u negativnijoj fazi, da pobjede čine da momčad igra s puno više samopouzdanja i vjere u samog sebe, momčadski izgledamo dobro, danas opet nismo primili gol, u Koprivnici isto tako. To pokazuje defenzivnu stabilnost momčad. Stvaramo dosta šansi, ne iskorištavamo ni 30 posto toga. Ali dobro, doći će i to. Nekad se dogodi utakmica da pogodiš iz jedinog šuta. Treba biti optimističan, vjerovati u ove dečke, ovaj projekt i nadam se da ćemo na kraju svi biti zadovoljni.

Slavlje s navijačima na kraju?

- Nek dođe njih tisuću, dvije, ali neka budu uz momčad. Ako na kraju treba izviždati, neka izviždaju. Ali danas je momčad stvarno dala sve na terenu, rekao bih i da su navijači dali sve od sebe. Zajednički smo došli do uspjeha i onda je normalno to slavlje nakon utakmice - zaključio je Bjelica.

Kapetan Mile Škorić igrao je cijelu utakmicu u zadnjoj liniji Osječana.

- Teško izborena pobjeda, ali potpuno zaslužena. Nismo Dragovoljcu dozvolili apsolutno ništa, ako se ne varam, a imali smo bezbroj prilika. Znali smo da će biti teška utakmica, da će stajati u bloku. Teško je to probijati kroz kombinatoriku, većinom dođeš na bok pa centaršut, tu smo stvarali pritisak. Pogodili smo i okvir gola i puno prilika. Evo, hvala Bogu, zahvaljujući golu Mihe, slavimo - kazao je Mile i nastavio:

- Naravno da i mi i naši navijači očekuju utakmicu s više golova i prilika. Ali ovo je Dragovoljac koji je puno bolji nego s početka prvenstva, pojačali su se nekim igračima. Vidjeli smo i neke prijašnje njihove rezultate. Dobro su se branili, i mi smo bili koncentrirani i dobri. Pokušavali smo, nije to lako, ali zaslužena je pobjeda.

Pogled na idući tjedan?

- Taj derbi ne gledamo dok ne završimo utakmicu s Rudešom koja isto tako neće biti lagana. Naravno da smo ogromni favoriti, ali ako ne uđeš 100 posto, kao protiv Vukovara u prijateljskoj, teško je danas dobiti bilo koga. Tako da maksimalno koncentrirani idemo proći Kup - kaže Škorić.