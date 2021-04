Uoči utakmice 30. kola Prve HNL u kojoj će Osijek ugostiti Dinamo u praznom Gradskom vrtu, Nenad Bjelica najavio je najveći hrvatski derbi.

- Poslije utakmice u Splitu, stanje momčadi je dobro i svi su na raspolaganju osim Jugovića koji nema pravo nastupa zbog kartona, isto tako Caro i Guti neće moći pomoći momčadi. Malo smo deficitarni u stoperskim pozicijama pa nam se pridružio mladi Adrian Barišić koji ovaj tjedan trenira s nama - rekao je.

Bjelica se prisjetio trenerskih dana u Dinamu gdje je proveo dvije godine.

- Puno sam puta rekao da je moj period u Dinamu bio dobar. Bile su to dvije uspješne godine. Postigao sam zapažene rezultate, ali rastanak nije bio baš sjajan. Izjave nekih aktera nisu bile korektne prema meni. Motiviran sam pobijediti utakmicu, bilo da se radi o Slavenu, Gorici ili Dinamu. Sigurno da u bodovnom značenju nije obična utakmica, ali emocionalno mi nije ništa važnija od one protiv Hajduka. Želim ih pobijediti kao i svakog drugog protivnika - rekao je pa dodao:

- Nisam osoba koja je odgojena da mrzi, pa makar to bio i netko tko mi je možda nanio bol. Želim se fokusirati na rad i na momčad. Hoću li uspjeti u tome, vrijeme će pokazati.

Borba za naslov prvaka nije bila nikad zanimljivija, a Osijek je trenutačno na drugoj poziciji i Dinamu puše za vratom sa samo dva boda zaostatka.

- Momčad je dobra u glavi, ne opterećujemo ih i želim da se fokusiraju na zadatke pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Igramo protiv najbolje hrvatske momčadi koja je ostvarila najbolji povijesni rezultat Dinama u posljednjih 50 godina i to sve govori o njima. U tri utakmice smo pokazali da se ravnopravno možemo nositi s Dinamom - kazao je i dodao:

- Sigurno da smo svježiji nego Dinamo. Oni su imali europske utakmice, prvenstva su morali igrati na proljeće, ali imaju širok kadar. Mislim da to neće biti nikakva prednost za nas, ali očekujem pobjedu. Vjerujem da ćemo ih iznenaditi s agresivnošću i disciplinom. Osijek je moćan, pun samopouzdanja i u odličnoj seriji utakmica. Ne vidim razlog zašto ne bi pokazali pravo lice kao što smo u Splitu.

Utakmicu će suditi Mario Zebec s kojim je Bjelica već imao problema, ali trener Osijek se suzdržao od komentara.

- Imam apsolutno povjerenje u sustav i sve sudionike u ovom kraju sezone. Neću to komentirati ni prije ni poslije utakmice. Vjerujem da će svi dati svoj maksimum pa tako i suci. Vjerujem u njihovo poštenje - rekao je.

Konferencija nije mogla proći bez pitanja o Superligi za koju Bjelica smatra da nikad neće zaživjeti.

- Mislim da je to pritisak velikih momčadi koje je korona kriza jako pogodila. Imaju stotine milijuna eura gubitaka pa na ovaj način žele napraviti pritisak da se premije za igranje u Ligi prvaka povećaju kako bi lakše mogli podnijeti period krize. Ako bi došlo do toga, mislim da bi razlike bile prevelike, a već sada su nemoguće. Čuda se događaju u nogometu, puno puta mali pobijedi velike, ali ako dođe do ovakve razlike u novcima mislim da bi ta čuda bila minimalna. Zbilja ne znam što bi drugi klubovi mogli očekivati. Što će Sevilla, Sociedad i Bilbao kad im dođu Barca, Real i Atletico koji su financijski puno jači. Nažalost, živimo u takvom svijetu gdje novac diktira puno toga. Vjerujem da će pobijediti nogomet i da takva liga neće zaživjeti. Želim to nogometu i navijačima. Zbog navijača se igra nogomet, ne zbog novca - zaključio je trener Osijeka.