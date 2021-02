Prema riječima Nenada Bjelice, Osijek je u prošlom kolu 1. HNL protiv Istre (1-0) u Gradskom vrtu odigrao najgoru utakmicu pod njegovim vodstvom.

U ovom kolu, Osijek je sudjelovao u najružnijoj utakmici sezone. Ne zbog kvalitete igrača, nego zbog guste magle koja se nadvila nad Gradski vrt. Ma, utakmica je bila gora i od one na Poljudu iz 14. kola kad je Rijeka u kaljuži i vaterpolskim uvjetima nadigrala Hajduk (2-1).

Bjeličina momčad razbila je Slaven 3-0 i to bez ponajboljih igrača, jer, Igora Silvu još muči mišić, a Marija Jurčevića i Ramona Miereza nije bilo zbog kartona. Koprivničani šest godina ne znaju za pobjedu na Gradskom vrtu, a neće znati još neko vrijeme...

Strateg Osijeka preporodio je neke igrače, kao što je to u Dinamu učinio s Mislavom Oršićem, Brunom Petkovićem i ostalima. Svima je po dolasku u klub dao do znanja da kreću od nule, ali i da uživaju povjerenje, dokle god to budu pokazivali na travnjaku, ali i izvan njega.

Ako se ogriješiš o disciplinu, gotov si!

O disciplinu su se na pripremama u Istri ogriješili spomenuti Silva i Talys. Potonji je zbog niza prekršaja odstranjen iz prve momčadi i najbliže što će joj se moći približiti bit će ako igrači Osijeka II opet pripomognu s čišćenjem snijega na Gradskom vrtu. E, to je Bjelica. Može ti dati, ali i uzeti sve.

Gutieri Tomelin (29) trebao bi sunarodnjacima biti primjer. Stoper je to koji kvalitetom definitivno ne može odgovoriti zahtjevima ovakvog Osijeka, kluba koji puca na naslov, ali je igrač koji je vrijedno trenirao, nije napravio ni najmanji incident i suigrači ga obožavaju. Na pripremama je protiv Kopera ponio kapetansku vrpcu, a protiv Slavena je zbog brojnih izostanaka zaigrao od prve minute i Bjelici za povjerenje vratio na najbolji mogući način, ukrotivši neugodne Knolla i Krstanovića. Guti, kako mu tepaju, stigao je protiv Koprivničana do 50. nastupa u dresu kluba i uzdignute će glave moći otići.

O Žaperu imaju visoko mišljenje

Bjelica u 'nogometni život' vraća i Matu Miloša i današnjeg strijelca Petra Brleka. Igrače koje naziva karakternima i kojima je pružio ruku spasa nakon neuspješnih epizoda u inozemstvu.

Ipak, najveći dobitak osječkog stratega apsolutno je Mihael Žaper (22). O njemu, koliko čujemo, Bjelica i stožer Osijeka imaju jako visoko mišljenje, dali su mu i zahtjevnu ulogu dokapetana, a mladi veznjak to vraća na terenu. Zabio je i danas i treći je strijelac kluba ove sezone s četiri gola.

Najveći pehist? Bez sumnje, Ante Erceg (31). Ma, ne samo kluba, nego i lige. Protiv Lokomotive mu je sudac na asistenciju VAR-a poništio gol zbog zaleđa, a protiv Slavena mu je gol poništen zbog igranja rukom Žapera nešto ranije. Otvarala se Ercegu velika prilika jer za Slaven nije bilo spomenutog Miereza i zbog ozljede Mihreta Topčagića, ali nije imao sreće.

Može li se Osijek boriti za naslov prvaka s Dinamom? Nema razloga da to ne bude tako. Novopridošli Miloš, Brlek i Topčagić samo će rasti i proširiti kadar, korov je odstranjen iz momčadi, a Bjelica zna i može.