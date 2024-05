'Bjelica je ranije trebao dobiti otkaz, a igrači su posljednjih tjedana djelovali uznemireno'

Nenad Bjelica drugi put ove sezone dobio je otkaz. Još nedavno izgledalo je kako će uspjeti ostati u Bundesligi s Union Berlinom, ali momčad je u posljednje vrijeme upala u veliku krizu i ugrozila si ostanak, a hrvatski trener dobio je otkaz.

Čelnici su mu vjerovali i dali podršku, ali presudio mu je poraz od Bochuma (4-3), direktnog konkurenta za ostanak. Kicker je prošli tjedan pisao kako je Union već tada odlučio smijeniti Bjelicu na kraju sezone, što se već sada dogodilo, a spomenuti portal smatra kako se to trebalo dogoditi još prije utakmice s Bochumom.

1. FC Union Berlin - Darmstadt 98 | Foto: Andreas Gora/DPA

- Iako je momčad popravila izvedbe, to na kraju nije moglo spasiti Bjeličin posao. Vjerojatno bi bilo bolje da je to učinjeno prije ogleda s izravnim suparnikom Bochumom, no dobra je odluka da se momčad povjeri novim ljudima. Ekipa treba novi pristup, nove taktičke postavke i ciljanu pripremu za preostala dva suparnika kako bi se izbjegla prijetnja ispadanja u Drugu ligu - piše novinar Jannis Klimburg.

Ne krivi samo Bjelicu za rezultatski fijasko. Smatra kako je puno igrača izvan forme.

- Union se opet bori za ostanak u Bundesligi, i to najviše zbog činjenice da skoro svi igrači iz momčadi ne dolaze ni blizu svoje normalne forme u većini utakmica. Dobar primjer toga je igra u porazu od Bochuma (3:4). U prvom poluvremenu Union je izgledao totalno nesigurno te je napravio enorman broj defenzivnih pogrešaka. Iako je kasnije popravio izvedbu, poraz protiv izravnog suparnika nije mogao spriječiti. Bjelica je stabilizirao Union, ali u njegovom mandatu nije bio vidljiv razvoj igre, naprotiv, igrači Uniona posljednjih su tjedana povremeno izgledali uznemireno i opterećeno - piše Kicker.

Nenad Bjelica, novi trener Union Berlina | Foto: Matthias Koch/DPA

Momčad će u preostala dva kola voditi Marco Grote zajedno s pomoćnikom Sebastianom Bönigom i Marie-Louise Etom.

- Jasno je i da trenerski trojac sam ne može izvući Union, već svoj dio moraju dati i igrači kroz borbeni duh, strast i koheziju. I to od prve do posljednje minute u subotu u Kölnu.

Bjelica je opet na burzi, a zasad nije poznato hoće li dobiti odštetu za raniji raskid ugovora koji ga je vezao do ljeta 2025. godine.