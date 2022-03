Bjelica: Ma nismo favoriti za titulu. Svi govore da su Hajduk i Dinamo najjači. Ja im vjerujem

Osječani su proživljavali šokove na Rujevici. Dvaput su gubili, izvadili se u sudačkoj nadoknadi i izborili produžetke, a onda bez finala Kupa ostali u 118. minuti.

Rijeka je u čudesnoj utakmici pobijedila Osijek 3-2 nakon 120 minuta igre. Domaćini su vodili golovima Krešića i Drmića, Osječane su u igru vraćali Caktaš i Mance, a onda je Merkulov zabio u 118. minuti za finale.

- Čestitke Rijeci na finalu, zaslužili su malo više zbog broja šansi. Moram pohvaliti borbenost moje momčadi, vjeru da možemo doći do pozitivnog rezultata. Bilo je izjednačeno, bez previše šansi do produžetka, a u produžecima je bilo svega. Zanimljivo za gledatelje, ali i ne baš za nas trenere - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za HNTV nakon šokantnog poraza od Rijeke.

- Htjeli smo više napadati preko krila, stavili smo Kleinheislera lijevo, desno Fiolića. Iz takve jedne akcije smo izjednačili, primaknuli smo Caktaša golu. Ozljeda jednog, ozljeda drugog, morali smo mijenjat. Mijenjala je i Rijeka pa u konačnici zabila za pobjedu.

Antonio Mance je opet bio džoker s klupe. Ušao je u 84. minuti i zabio za 2-2 u 91. minuti. No, morao je izaći na početku prvog produžetka.

- Mance je zabio pa se ozlijedio. Osjetio je zatezanje lože pa nije imalo smisla riskirati. Pokazao se kao džoker, još će nam puno pomoći - rekao je Bjelica.

U finalu Kupa će tako igrati Hajduk i Rijeka, a Osječanima predstoji paklena borba za naslov prvaka. Drže drugo mjesto s istim brojem bodova kao i Dinamo uz utakmicu više, tu su i Hajduk te Rijeka, a do kraja je još deset kola. Bjeličina momčad ima sve za prvi naslov u povijesti, no šef bijelo-plavih smatra da oni nisu favoriti. No, naslovu se itekako nadaju u Gradskom vrtu. A ovakvo prebacivanje pritiska na druge samo može pomoći Osječanima.

- Mi imamo šanse za titulu, ali nismo favoriti. Nitko nas ne vidi kao favorite, svi kažu da su to Hajduk i Dinamo, zašto bismo mi sebe isticali. Svi govore da su Hajduk i Dinamo najjači, ja im vjerujem - završio je Bjelica.

Dojmove nakon čudesnog polufinala podijelio je i Vedran Jugović, bivši igrač Rijeke, a danas član Osijeka.

- Stvarno jedna fantastična utakmica, puno golova, prilika, tenzija. U jednoj nogometnoj atmosferi. Nažalost po nas, Rijeka je bila spretnija za taj jedan gol i ide u finale - rekao je Jugović.

Osječani su imali šanse u produžetku, ali nisu ih iskoristili. Kako to inače bude, protivnik je.

- Mislim da se pokazalo nepisano nogometno pravilo. Imali smo šansu da povedemo, nismo iskoristili priliku, a nogomet nas je kaznio. Čestitam Rijeci na prolasku u finale. U prvenstvu je stvarno neizvjesno. Četiri ekipe zgusnute u borbi za prvaka, idemo od prve iduće utakmice koja je već u nedjelju s Goricom. Idemo to dobiti, ima još desetak kola do kraja, idemo korak po korak, dat ćemo sve od sebe.