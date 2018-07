Benković neće biti spreman za Hapoel, Gavranoviću 20 minuta

Dinamo je spreman za prvu službenu utakmicu nove sezone, u Maksimir stiže (utorak 20 sati) izraelski prvak - Hapoel Beer Sheva. Nenad Bjelica uvjeren je kako njegova momčad, bez obzira na brojne promjene u momčadi, ima dovoljno snage za uspješan europski debi i pobjedu nad kvalitetnim rivalom.

- Momčad je spremna, danas nam je 47. trening od početka sezone, velika većina je odradila sve aktivnosti na odličnom nivou. Na raspolaganju imam 27 igrača, izabrat ćemo 18 najspremnijih i nadamo se pobjedi, prolasku dalje, iako znamo da igramo s kvalitenim i iskusnim suparnikom. Hapoel je dugo na okupu, iza sebe imaju dvije službene utakmice, ali mi smo spremni za utakmicu i dat ćemo svoj maksimum - rekao je trener Dinama pa dodao:

- Probali smo kroz pripremni period puno kombinacija u svim linijama, a već smo u zadnjim utakmicama mogli vidjeti neke konture početnog sastava. Tu možemo tražiti početni sastav za Hapoel. Kada u momčadi imate 13 novih igrača morate ih dobro upoznati, a mi za to nismo imali previše vremena. Svi su dobili minute i prigodu za dokazivanje, a na meni je da donesem odluku o devetorici koji neće biti u kadru, koji će ostati izvan zapisnika. Svaki od njih ima mjesta u našoj momčadi, pred nama je puno utakmica i svi će dobiti svoju šansu.

Malo o suparniku...

- Hapoel ima jako dobre igrače u fazi napada, jako opasne krilne i centralne napadače, pa i veznjake koji su opasni po suparnička vrata. Tu je prije svega Hanan Maman koji je u obje utakmice zabio protiv Flore, a bio je efikasan i prošle sezone. Hapoel igra napadački nogomet, a ako ih se pusti igrati onda mogu svoj talent pokazat u najboljem svjetlu pa im mi to ne želimo dozvoliti. Želimo biti agresivni, stajati im blizu, ne dati im igrati. Vjerujem da ćemo već sutra pokazati da smo odlična momčad.

Vaša obrana zadnja linija je puna novih igrača (Zagorac, Dilaver, Théophile-Catherine, Leovac), koliki to može biti problem?

- Ništa me ne brine. Vidim kako ti dečki rade, kako se ponašaju na treninzima i koliko su već u utakmici. Svi oni zaslužuju igrati i koga god stavio ne mogu pogriješiti, nemam tu baš nikakvih briga. Radimo jako dobro, uložili smo puno napora u ovih 40-ak dana i sigurno smo mentalno dobro spremni za ovu utakmicu.

Kakva je situacija s Benkovićem i Gavranovićem?

- Benkovića neće biti među 18, on posljednjih osam dana nije u punom treningu, dok će Gavranović biti u kadru. On nam je jako važan, pa čak i kada ne počinje utakmicu važan je dio naše svlačionice. Riječ je o pravom profesionalcu i reprezentativcu Švicarske, on sada nije spreman za 60-70 minuta, ali nam 20-ak može pomoći - završio je Bjelica.