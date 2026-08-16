Bjelica o Vikingu: To je utakmica u egalu, ali Dinamo je favorit...

Još je dva dana ostalo do prve utakmice Dinama u play-offu Lige prvaka. 'Modri' će na Maksimiru ići po pobjedu protiv norveškog prvaka Viking koja bi im osigurala prednost u uzvratu koji se igra tjedan dana kasnije. Podsjetimo, Dinamo je s ukupnih 7-1 protiv Kauno Žalgirisa izborio plasman u play-off Lige prvaka.

Nadolazeću utakmicu na Maksimiru koja je na rasporedu u utorak (21 sat) komentirao je i bivši trener Dinama Nenad Bjelica koji je i sam na klupi 'modrih' vodio europske utakmice. U kolovozu 2019. Dinamo je u istoj fazi natjecanja igrao protiv Rosenborga i pobijedio 2-0.

Dinamo fantasti?nim pogotkom Gojaka izborio Ligu prvaku odigravši s Rosenborgom 1:1 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Meni je to osobno puno značilo jer godinu ranije protiv Young Boysa nismo uspjeli. To je bio normalan sljedeći korak u razvoju momčadi koja je sezonu prije prezimila u Europi, a onda izborila Ligu prvaka - prisjetio se tog uspjeha Bjelica u razgovoru sa Silvijem Škrlecom za Tportal.

Bivši trener 'modrih' naglasio je kako je pred zagrebačkom momčadi teška utakmica, a otkrio je tko mu je favorit.

- To je praktički utakmica u egalu. Možemo reći da je Dinamo blagi favorit. Ali Viking je vrlo ozbiljna momčad. Igraju na sličan način kao Dinamo, u sustavu 4-3-3. Imaju krila sličnih karakteristika Dinamovima, a njihov centarfor Peter Christiansen po profilu je sličan Belji.

Na pitanje koga bi posebno izdvojio iz norveške momčadi, prilično je jasno odgovorio:

- Njihov najbolji igrač po meni je Zlatko Tripić. Izvodi prekide, ima pregled igre, ima talent i stvarno mislim da bi mogao igrati u bilo kojem hrvatskom klubu. Vrlo je nepredvidiv - zaljučio je Bjelica.

