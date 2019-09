Bjelica: Osjećaj u trbuhu rekao mi je da igramo u toj formaciji

Trenerski mag. To su riječi koje najbolje opisuju ono što je Dinamo dobio na klupi dolaskom Nenada Bjelice. 'Bjelko' je opet pokazao na što je spreman, u potpunosti je nadmudrio Gasperinija i kreirao veliku pobjedu Dinama na startu Lige prvaka protiv Atalante (4-0)!

- Nekad dobijete u trbuhu osjećaj da trebate to napraviti. Od prvog trenutka dobio sam osjećaj da trebam tako igrati, pripremiti ekipu, a nismo htjeli biti defenzivni već vršiti pritisak na stopere i vezne igrače. Zato smo se odlučili na ovaj 3-5-2, pokrili smo sve njihove opasne točke i znali smo da ćemo doći do šansi koje smo na kraju iskoristili - započeo je Nenad Bjelica i dodao:

- Oni sigurno nisu očekivali tu promjenu jer nikad nismo igrali kao danas, ali nismo ni mi igrali protiv momčadi koja ovako igra. Trebalo je hrabrosti promijeniti nešto što je protiv momčadi poput Fenera i Benfice odlično funkcioniralo, ali ipak je trebalo hrabrosti. Bitan je faktor iznenađenja, oni se nisu nadali ovome. Bio sam sto posto uvjeren da ćemo biti bolji te smo uz energiju i navijače stigli smo do pobjede - jasan je Bjelica.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Modri' uragan u prvom je poluvremenu u potpunosti otpuhao s Maksimira treću momčad Italije. Aktualni prvaci Hrvatske izgledali su nadmoćno, jurišali na svaku loptu i bili na svkaom dijelu terena. A baš je tako to zamislio trenerski mag na klupi Dinama.

- Vidjeli smo jednu ekipu koja igra dosta neobičan nogomet. U Europi se nijednom nismo susreli s takvom ekipom. Ovo je mislim moja 23. europska utakmica na klupi Dinama, pa smo im se prilagodili i procijenili da u defenzivi moramo biti perfektni ,a prema naprijed ćemo doći do šansi. U prvom dijelu nismo im dali nijednu opasnu situaciju osim šuta Gomeza i vodili 3-0. Sve taktički što smo htjeli u 1. poluvremenu smo odradili - opisao je prvo poluvrijeme trener Dinama.

Briljirao je novi hrvatski reprezentativac Mislav Oršić koji je zabio tri gola.

- Htjeli smo iskoristiti brzinu Mislava Oršića, a da Petković odrađuje posao centarfora. Mislav je bio na svim pozicijama gdje je trebao, utrčavao u međuprostor i srušio Talijane, ali treba čestitati svim dečkima koji su bili 'savršeni' i srušili Talijane.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dominik Livaković još je jednom pokazao klasu obranivši udarce Papua Gomeza, a posebno onaj Duvana Zapate kad se i Dino Perić uhvatio za glavu u nevjerici. Stoperi su odradili odličan posao, ma sve je odlično funkcioniralo.

Za Theophilea i Dilavera smo puno toga lijepog rekli i čuli, ali istaknuo bih Dinu Perića koji će se profilirati u kvalitetnog stopera. Tu su Lešković i Gvardiol. Lijepo je što je City pobijedio, to je bolje za nas. Sad to prvi na tablici, rekao bih samo da će nam to pomoći da lakše ostanemo u Europi - završio je Bjelica.

A na kraju svega što više reći osim - bravo Nenade, bravo Dinamo! Sad samo možemo uživati u pogledu na tablicu.