Iako takvo što sigurno nije planirao, Nenad Bjelica i njegovi igrači imat će slobodan vikend. Barem što se tiče utakmica. Osječani neće u nedjelju gostovati u Rijeci, njihov zahtjev za odgodom utakmice uslijed petorice prvotimaca koje je zahvatio korona virus prihvatili su i u Hrvatskom nogometnom savezu.

- Nismo odgađali utakmice ni kada smo imali sedam zaraženih, a u ovom trenutku ih imamo pet. Problem je što trenutno nemamo niti jednog vratara. Da sam imao barem jednog mi bismo igrali utakmicu, ne bi bio nikakav problem bez obzira na zaražene - objasnio je Bjelica, prenose Sportske novosti, pa ponovio svoj stav.

- Moj je stav da ne odgađamo utakmice, uostalom to je i način na koji pokazujem povjerenje prema svim igračima koje imam u kadru, ali bez vratara baš ne znam je li pametno igrati tako da smo donijeli tu odluku i zatražili odgodu.

Budući da je Ivušić bio na operaciji, a ozlijedio se i Malenica, za Osijek je u utorak u Kupu branio debitant Barešić.

- Zbog ozljeda ili zaraze korona virusom imamo četvoricu vratara izvan stroja tako da smo u čudnoj situaciji. Imamo mi dovoljno igrača, ali baš da smo bez golmana u takvoj utakmici nema smisla.

Zbog svega je upitna i utakmica idućeg tjedna protiv Istre. Postoji, dakle, prilična vjerojatnost da iduća utakmica bude tek protiv Dinama 20. studenog.

- Vidjet ćemo kako će se dvojica vratara oporavljati, kakve će simptome imati. Znat ćemo to idućeg tjedna. Do utakmice protiv Istre obojica bi trebala izaći iz izolacije, a hoće li biti u stanju igrati i hoće li biti novih slučajeva korona virusa u momčadi, to ćemo još vidjeti.

Osijekov trener ipak ima plan B.

- Odigrat ćemo utakmicu među sobom, pozvat ćemo dva vratara iz kadeta da nam brane pa da možemo igrati. Momčad će potom do utorka dobiti slobodno kada opet krećemo s radom i počinjemo se pripremati za Istru - završio je Bjelica.