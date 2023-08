Bjelica: Nismo uspjeli dovesti Brunu Petkovića u Trabzonspor

Ostaje li Bruno Petković u Dinamu još uvijek nije poznato, no sve ide u tom smjeru. Kako god, sigurno je da ne ide u Trabzonspor, potvrdio je Nenad Bjelica!

- Moj cijeli fokus je bio na transferu. Možda nisam imao dovoljno vremena za momčad jer sam bio uključen u transfer. Kad se transfer ne ostvari, naravno da budeš ljut. Igrač kojeg sam spomenuo je Petković. Nažalost, nismo uspjeli ostvariti transfer. Pokušali smo ga dovesti, ali nažalost nismo uspjeli. Ne možeš ništa napraviti, život ide dalje - rekao je bivši trener Dinama i Osijeka.

Petkoviću aktualni ugovor s Dinamo ističe sljedećeg ljeta, službeno još nije potpisao novi, no to bi se moglo dogoditi svakog trenutka. Bjelica je tijekom priprema u Sloveniji nagovarao Petkovića na dolazak u Tursku, navodno je Petko i prvotno odbio produženje ugovora s Dinamom kako bi otišao kod svojeg bivšeg trenera, no naposljetku čini se da ipak ostaje u Dinamu.

Nakon odlaska Ivanušeca, Livakovića i J. Šutala, Petković je ostao jedini hrvatski A reprezentativac, zadužio je i kapetansku vrpcu 'modrih' te ga navijači, a i svi u klubu, vide ga novog istaknutog vođu zagrebačkog kluba.

- Dogovaramo s njim da ostane, da nas kapetanski vodi dalje - rekao je Sergej Jakirović.

Svjestan da je preuzeo momčad s trojicom reprezentativaca brončanih sa Svjetskog prvenstva, koji dan nakon što je četvrti, Josip Šutalo, otišao, pa ostao bez još dvojice. I svjestan da će Ivan Nevistić dostojno zamijeniti Dominika Livakovića, da se Boško Šutalo oporavio od ozljede i može zakrpati rupu nastalu odlaskom prezimenjaka mu Josipa, te da su Luka Stojković i Lukas Kačavenda došli kao zamjene za Luku Ivanušeca. Ali Petkovića zamijeniti ne može.