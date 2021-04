Nogometaši Osijeka u petak u ranim jutarnjim satima kreću u Pulu, a u subotu od 15 sati s Istrom otvaraju 27. kolo HNL-a. Trener Nenad Bjelica je na konferenciji za medije čestitao mladoj reprezentaciji na povijesnom uspjehu i plasmanu u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon čega je najavio povratak Jugovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica i Osječani slave

- On je spreman, ali Lončar za sada još uvijek nije. Bohar i Jurčević su se vratili s reprezentativnog okupljanja, tako da za Pulu putujemo s 21 igračem te vjerujem da ćemo pobijediti - rekao je Bjelica.

Osijek je posljednju utakmicu protiv Lokomotive pobijedio 2-0, ali svjestan je bio Bjelica da je rezultat mogao biti uvjerljiviji.

- Što se tiče rezultata možemo biti zadovoljni, ali u igri uvijek može nešto biti bolje. Nekad je manje više, ne treba opterećivati momčad s novim zadacima u igri, treba ju osvježavati i postepeno dodavati neke nove detalje - kazao je Bjelica i komentirao nadolazećeg protivnika:

- Istra je respektabilna momčad koja ima mladog trenera Danijela Jumića. Vidi se poboljšanje u kvaliteti nogometa koji igraju, ali i u rezultatima. Čeka nas velik izazov, ali bez obzira na sve to vjerujem u svoju momčad. Imamo dvije pobjede bez primljenog gola, te vjerujem da ćemo i protiv Istre osvojiti tri boda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bjelica do svog nauma dolazi nadmetanjem i diktiranjem ritma na terenu.

- Uvijek pokušavamo igrati visoki presing, nekad nam protivnik to onemogući, ali naša ideja je uvijek ista. Nekada je to s dva napadača, a nekada s jednim - rekao je i dodao:

- Svaka utakmica je isto važna, dobro je što je hrvatska liga interesantna jer se svi za nešto bore. Četiri momčadi za ostanak, a ostali za Europu ili prvaka. Idućih deset utakmica zasigurno će biti izazovne neovisno o imenu protivnika.

Momčad Nenada Bjelica i nakon reprezentativne stanke nema problema s natjecateljskim duhom, a prisjetio se trener Osijeka i dana kada je momčad Wolfsbergera motivirao - razbijanjem tanjura. Bilo je to u drugoj austrijskoj ligi u sezoni 2011/12.

- Nije to nikakav problem. Svaki trening kod nas je natjecateljski jer se uvijek za nešto igra, makar u čokoladu i tako gradimo pobjednički duh u momčadi - rekao je i dodao:

- Na razne načine motiviram momčad za utakmicu. U tom trenutku je to bilo potrebno, te sam dobio dobru reakciju momčadi. Rekli su da će Altach biti ispred nas, pa sam odlučio šokirati igrače. Napravio sam mali igrokaz, te sam motivirao momčad i uspješno smo završili sezonu na prvom mjestu, deset bodova ispred Altacha. Igračima nekad treba dodatni motivacijski poguranac, ali u ovoj momčadi su svi dečki motivirani pa im je prije utakmice potreban samo mali impuls. On je uvijek drugačiji, nije to uvijek bacanje tanjura.