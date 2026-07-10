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OSVRT TRENERA

Bjelica: S Dalićem nisam nikada komunicirao, ali ga poštujem. Mišić u repki? Nikad nije kasno

Piše Ivan Kužela,
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Bjelica: S Dalićem nisam nikada komunicirao, ali ga poštujem. Mišić u repki? Nikad nije kasno
Zagreb: Adria Football forum - panel rasprava i dodjela nagrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Bjelica smatra da je Mišić je zaslužio Dalićev poziv na Svjetskom prvenstvu i otkrio je kako ga izbornik nikad nije zvao zbog Dinamovih igrača

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Bivši trener Dinama Nenad Bjelica bio je jedan od nekoliko izbora za nasljednika Zlatka Dalića. Naslijedit će ga Slaven Bilić, a nekadašnji trener 'modrih' osvrnuo se na jednog igrača kojeg bi volio vidjeti u hrvatskom dresu te kakav mu je odnos bio s Dalićem dok je vodio klub s Maksimira. Sve je to bio rekao u intervjuu za Sportske novosti.

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Prvo je prokomentirao Josipa Mišića, kapetana 'modrih' koji je imao odličnu sezonu.

- Jedini igrač tog profila je Moro, koji može igrati šesticu, dok osmica i desetki imamo jako puno, pa i igrača poput Stojkovića, Ivanušeca i Majera koji nisu bili na SP-u. Zato je Mišić mogao pomoći reprezentaciji, pogotovo nakon odlaska Brozovića. Otad kombiniramo s nekim poluopcijama, sad je to igrao Luka, koji igra to u Milanu, ali prije toga nije nikad. Mišić je u najboljim godinama, živi sportski, posvećen je nogometu i igra na visokoj razini. Čuo sam se s njim prije SP-a i rekao sam mu da sam i ja debitirao tek s 30 pa ima šanse.

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Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Spomenuo je da ga Dalić nije kontaktirao za vrijeme njegovog vođenja Dinama.

- Nikad nismo komunicirali, nije mi se obratio pitati za igrače, a imao je dosta potencijalnih reprezentativaca, koji su kasnije i postali neizostavni, ali kontakta nije bilo, ne znam iz kojeg razloga. Imao sam reprezentativce dok sam bio trener u bečkoj Austriji, Lechu, Trabzonsporu i zvali su me izbornici o igračima, njihovoj formi, stanju, to je normalno. Ali to je bio Dalićev način rada i to sam poštovao.

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Osvrnuo se i na VAR za kojeg smatra da nema smisla.

- VAR ima manjkavosti, opterećuje suce, puno je nedosljednosti, a nekad uglednim sucima u VAR sobi sjedi netko tko nikad nije sudio na toj razini. Evo, kad se korner dosudi neispravno, to se ispravi, a kad se ne dosudi iako je bio, ne ispravlja se, pa kakvog to smisla ima?!

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