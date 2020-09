Bjelica se vraća u HNL! U Osijek s istim stožerom kao u Dinamu

Nenad Bjelica danas bi trebao dogovoriti preostale detalje i preuzeti klupu NK Osijeka. Jedan od najboljih hrvatskih trenera vraća se u HNL, iz kojega je, bez ikakvog razloga, otjeran

<p>Bilo je to, iz perspektive Dinamovih navijača, lijepo i nezaboravno vrijeme. Rujan prošle godine, utakmica protiv Atalante... Momčad iz Bergama ispraćena je s četiri komada, a mogli su, ruku na srce, dobiti i više. Zagreb je zahvatila euforija, bio je to Dinamo kakvog su generacije sanjale. Uostalom, pogledajte momčadi s kojima je Dinamo bio u skupini... Šahtar je igrao polufinale Europske lige, Atalanta je umalo izbacila PSG u četvrtfinalu Lige prvaka, a o Manchester Cityju ne treba ni pričati...</p><p>U Dinamu je bila sjajna atmosfera, Nenad Bjelica bio je trener kojeg su igrači poštovali, unio im je onu potrebnu dozu optimizma da se može igrati protiv svakog kluba u Ligi prvaka. Bilo je dovoljno doći na jedan trening pa da vidite kakvo je to zajedništvo bilo. Danas toga nema. Pozitivna atmosfera, koja je stanovala u Maksimiru za vrijeme Bjelice, danas je prošlost. I stoga s razlogom drhte od Mađara, što bi bilo razumljivo da je riječ o vaterpolu. Jer, Bjelica je Ferencvaros, točnije Budimpeštu, napustio upakirajući im četiri komada. Da je Petković zabio penal, pala bi i petarda. </p><p>Autor tog uspjeha bio je Nenad Bjelica, koji je, i danas to nikome nije jasno, otjeran iz kluba bez nekakvog valjanog razloga. Izgleda da je uspjeh nešto što u Maksimiru ne mogu oprostiti. Tako se barem čini. No, kad već Dinamo nema sluha, imaju Osječani, koji su kontaktirali legendu kluba, a ovaj, razmišljajući srcem i razumom, prihvatio ponudu.</p><p>Tako će danas na sastanku Nenad Bjelica prihvatiti posao, a ključni uvjet je bio da u stožeru budu njegovi ljudi. Imao je Bjelica i ponudu PAOK-a, no Grci su mu dozvolili samo jednog pomoćnika, što je Bjelica, poptuno opravdano, odbio. Jer, kome ćete vjerovati ako ne svojim ljudima?</p><p>Tako će u Osijek stožer koji je Bjelica imao u Dinamu, a to su Rene Poms, Nino Bule, trener golmana Silvije Čavlina, kondicijski treneri Martin Mayer i Karlo Reinholz te analitičar Jasmin Osmanović.</p><p>Dolazak Bjelice itekako će podignuti HNL, a naravno i Osijek, koji je nogometni grad. Bjelica je kao igrač Osijeka imao status legende. Bio je kapetan sjajne Osijekove momčadi, rušili su Rapid i Brondby te tragično ispali od Slavije u Pragu. Bili su tada Bijelo-plavi jesenski prvaci. Pomagao je suigračima, navijačima, bio je dobri duh kluba. I danas u Osijeku o Bjelici svi govore s velikim poštovanjem. </p><p>Uostalom, još kao igrač Bjelica je znao reći "Uvijek s ponosom stavljam Osijek ispred svog imena. Dječački san bio mi je samo zaigrati za Osijek, niti jedan drugi klub nije nikad postojao". E, pa Neno, sad si opet u Osijeku. Na tugu svih Dinamovih, a na sreću svih Osijekovih navijača...</p>