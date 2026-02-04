Bjelica se vratio na mjesto gdje je proveo dio igračke karijere: Zadovoljstvo je i ponos biti tu

Nenad Bjelica bio je na utakmici Albacete i Barcelone, a katalonski klub slavio je 2-1. Albacete se plasirao u četvrtfinale španjolskog Kupa kralja nakon što su senzacionalno izbacili favorizirani Real Madrid u posljednjim sekundama utakmice (3-2).

Međutim, momčad Hansija Flicka bila je prejaka za neko novo čudo Albacete. U 39. minuti za vodstvo Barcelone zabio je Lamine Yamal, a za konačnih 2-1 zabio je Ronald Araujo. Jedini pogodak za Albacete zabio je Javi Moreno. Utakmicu nije propustio ni Nenad Bjelica koji je za vrijeme igračke karijere nosio dres Albacete.

- Veliko hvala Albacete Balompié S.A.D. na pozivu na utakmicu. Zadovoljstvo je i ponos ponovno biti u Carlos Belmonteu! - napisao je Bjelica ispod objave na društvenim mrežama.

Bjelica je za Albacete nastupio 89 puta i zabio je 21 gol. Nakon igračke karijere, bio je trener Dinama i Osijeka, ali trenutačno je bez posla.