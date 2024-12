Bjelica: Sedam milijuna eura za Galešića? Ma nitko nas neće reketariti, imamo puno opcija...

Dinamo je stigao i do zadnje utakmice jeseni. Zagrepčani na oproštaju od čudne, ali na koncu uspješne 2024. godine (osvojena dvostruka kruna, piše se povijest u Ligi prvaka) dočekuju Varaždin. Jedinu momčad (uz Šibenik) protiv koje ove nisu kiksali, već znaju samo za pobjedu, prvi dvoboj u baroknom gradu riješio je Cordoba.

- Varaždin ove sezone igra sjajno, imaju sjajan niz pod Šafarićem, on radi odličan posao. Sastavljeni su od hrvatskih nogometaša, odlična su momčad u kojoj se vidi izražen momčadski duh. Mi smo ovaj tjedan malo osvježili momčad kroz zanimljive i zabavne treninge, pokušali smo im vratiti samopouzdanje koje je sad poljuljano. Svi koji su igrali protiv Lokomotive su nam i sad na raspolaganju, osim Perića koji ima problema s gleženjem. Za njega želimo da se izliječi pa bude sto posto spreman za drugi dio sezone, a vraća nam se Rog - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Tko je ikada bio ili radio u nogometu zna da igrač sa samopouzdanjem nije isti igrač kao kad ga nema. Kad imate pet HNL utakmica bez pobjede, pa još dvije u Ligi prvaka bez pobjede samopouzdanje pada. A to su utakmice u kojima si imao dominaciju, šuteve i više šansi, normalno da dođe do pada samopouzdanja. Puno pričamo se igračima, pokušavamo ih vratiti na pravi kolosijek. Nije lagano nakon 25 utakmica na kraju sezone vratiti ekipu u normalu, ali mislim da smo uspjeli u tome.

Promjene u sastavu u odnosu protiv Lokomotive? I jedinu domaću pobjedu ste u rujnu upisali baš protiv "lokosa", ipak premalo?

- Bit će promjena sigurno, u kojoj mjeri to ćemo još odlučiti. Imam jednu domaću pobjedu? Da to je loša statistika, ne ponosim se njom. Bilo je utakmica u kojima smo zaslužili više, ali ne treba se na to vaditi, već pobijediti Varaždin, pa sve analizirati u miru. Baš sve što se događalo zadnja dva mjeseca.

Što ako ne bude pozitivan rezultat? Bez obzira na potencijalne klupske odluke, imate li vi volje i želje dalje voditi Dinamo?

- Imam jako veliku želju, s njom sam i došao u Dinamo, moram reći da se jako lijepo i ugodno osjećam ovdje. S ovim igračima i stožerom. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, a ona nije dobra, imamo dobru atmosferu. Ugodno mi je raditi u Dinamu. Nisam poljuljan ničim jer poslije Celtica je jedan dnevni list objavio kako smo najuspješnija momčad Lige prvaka u odnosu na vrijednost momčadi i osvojenih bodova. Znači, netko je napisao da smo najuspješnija momčad Lige prvaka. Ovaj tjedan sam pročitao da smo trebali po uloženom na terenu u HNL-u imati 14 bodova više - pričao je Bjelica, pa dodao:

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisam ja to analizirao, već netko tko se bavi statistikom, iako ja u statistike ne vjerujem. Možda nismo trebali imati 14, ali 8 do 10 bodova sigurno jesmo, s tim bi bili prvi na tablici. I to uz brojne izostanke. Nije to toliko bilo loše na terenu po pitanja pristupu, razigrali smo sve vratare HNL-a ove godine, ali ne bježim od poražavajuće malo osvojenih bodova. To mi vraća u vjeru u momke, vjerujem da možemo biti uspješni. Imam želju, to je bodovno trebalo biti puno bolje s obzirom na uloženo na terenu.

Malo o Varaždinu...

- Već sam rekao, sjajna momčad, sjajno vođena. Šafarić radi sjajan posao, zna te dečke, dugo su zajedno. Stvarno su jako stabilni defenzivno, imaju u Šegi, Mamiću, Mitrevskom, Poldrugaču jako dobre ofenzivne igrače, Talentirani su i čvrsti, igraju tvrd, a kvalitetan nogomet, čestitam im na tome. Ali vjerujem u svoju momčad.

Prijelazni rok? Što vas zanima najviše? U Rijeci kažu da za Galešića žele 7 milijuna eura!?

- Ne bih konkretno o imenima, mi u svim pozicijama tražimo igrače da bi poboljšali ovu momčad, svugdje imamo po 4-5 igrača. Ako ne bude jedan, bit će drugi, neće Dinamo nitko ucjenjivat ni reketarit, dovest ćemo ono što je najbolje za klub. Ali nitko nas neće reketariti. Imamo opcije A, B, C ili D, donijet ćemo dobre odluke, ali neću o imenima. Neka imena koja izlaze u javnost nemaju veze s onim što želimo, ali svi si danas prave reklamu. I to je legitimno.

Znate li tko iz vaše momčadi više neće biti dio prve momčadi na proljeće?

- Mi imamo 26 igrača i tri vratara ako izuzmemo Mmaeea, koji sigurno neće biti dio momčadi ako ja i dalje budem tu. Imam jasnu ideju i viziju tko neće biti s nama na proljeće, to su stvari koje interno riješavamo. Ali tu je nekoliko igrača koji jednostavno po meni trebaju biti zamjenjeni boljima, a možda dođe i do nekih izlaznih transfera - završio je Bjelica koji je "pressicu" napustio uz riječi:

- Ma kakvih 7 milijuna? Možda krvnih zrnaca.