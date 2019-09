Bjelica: Zadovoljni ne možemo biti, pa oni nisu imali ni bod...

Hrvatska je poslije pobjede u Slovačkoj remizirala (1-1) u Azerbajdžanu. Nogometaši Zlatka Dalića s s jednim bodom iz Bakua zakomplicirali su pohod prema Europskom prvenstvu 2020. godine.

Vatreni su odigrali odlično prvo i jako loše drugo poluvrijeme, a jedini gol za Hrvatsku zabio je Luka Modrić s bijele točke u 11. minuti. U 72. šokirao nas je Halizada.

- Mislim da smo imali dobar ulazak u utakmicu, trebali smo zabiti dva-tri gola do poluvremena jer smo imali bezbroj dobrih situacija. No, kako to biva u nogometu, protivnici se dižu i kad ne zabijete svoje šanse, onda oni mogu iz jedne ili dvije koje su imali - rekao je Nenad Bjelica u programu Nove TV.

Dinamov trener nije trebao posebno ni naglašavati da ovo nije bilo zadovoljavajuće.

- Ne možemo biti zadovoljni s bodom jer smo puno bolji od njih koji nemaju ni bod, a ni s četiri boda iz ove dvije utakmice.