Dalić: Trebao sam ranije nekog uvesti s klupe. To je bila greška

Dobro smo krenuli, dali gol koji smo htjeli vrlo rano, nakon toga stvorili nekoliko šansi i razbranili golmana. Nismo dali drugi gol koji bi riješio utakmicu i dopustili smo da se protivnik vrati u igru. Dobili smo taj gol, razočaranje je jer nismo dobili utakmicu, ali to je tako, rekao je Zlatko Dalić.

Izbornik "vatrenih" teško je pronalazio odgovore nakon remija 1-1 u Bakuu koji je pomrsio račune "vatrenima" u borbi za Euro. Još smo prvi, ali pružili smo šansu Mađarskoj, Walesu i Slovačkoj da nas prestignu ili sustignu.

Poveli smo golom Luke Modrića iz penala u 11. minuti nakon igranja rukom Krivotsjuka, a izjednačio je Tamnik Halizadeh 18 minuta prije kraja.

- Što se dogodilo u drugom dijelu? Nismo bili pravi, pogotovo tad. Rekao sam da se moramo razbuditi, biti agresivniji, igrati preko bokova bržom loptom, ali nije bila dobra utakmica. Nismo stvorili nijednu šansu. Pokušavali smo, ali protivnik je bio zbijen. Srljali smo kroz sredinu i primili gol koji je dosta lagan, prošao nam je nekoliko igrača, ali idemo dalje - rekao je Dalić za Novu TV.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izbornik žali što nije prije pokušao ranije prodrmati momčad zamjenama. Brekalo je ušao tek nakon izjednačujućeg gola Azera umjesto Bartolca, a Mislav Oršić debitirao je u 86. minuti umjesto Ante Rebića. Treću zamjenu nije ni iskoristio.

- Trebali smo reagirati prije u veznom redu da to pokušamo zatvoriti. Nije išlo pa da barem to sačuvamo, to je bila greška. Pokušali smo s Brekalom i Oršićem preko bokova, ali bilo je kasno - rekao je Dalić i pokušao odgovoriti na to zašto se opet stvorila "crna rupa" u kvalifikacijama nakon Mađarske:

- Sjajno smo krenuli u utakmicu, bilo je to lijepo, dobro, organizirano. Nismo zabili drugi gol i stvorila se nesigurnost. Treba nekoliko igrača sazrijeti i idemo naprijed.

Slijedi nam utakmica protiv Mađarske 10. listopada na Poljudu, a tri dana nakon toga gostujemo kod Walesa.

- Mogli smo imati komotnu situaciju. Rekao sam da moramo imati 15 bodova i moramo ih osvojiti. Kad? Nebitno, ali moramo ih osvojiti - zaključio je Dalić.