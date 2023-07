Bjeličin sin napisao ljubavnu pjesmu pa ušao u tatin stožer! 'To će povećati interes navijača'

Volim život! I dijelim tu ljubav sa svima koje susretnem. Tako bih se najlakše opisao.

Tako se na međunarodnoj stranici za blogove predstavio Luka Bjelica (26). Uz još koju rečenicu:

"Osim toga, vrlo sam strastven i brižan, a zanimaju me sport, mentalno zdravlje, komunikacija, ljudi, otkrivanje samoga sebe i umijeće življenja. Živim najbolje što mogu i trudim se biti svjestan svakog trenutka."

Luka Bjelica završio je nogometni menadžment

Jedino je to što je javnosti ponudio novi član stručnog stožera Trabzonspora. Uz ljubavnu pjesmu, koju je napisao na istoj platformi. Ovdje možete vidjeti kako mu ide...

Dakako, Luka je Nenadov sin, koji uči uz tatu, ali još ne želi davati intervjue.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Stariji sin Luka studira za mentalnog trenera, a završio je nogometni menadžment, online. Potencijalno moj član stožera - otkrio nam je Nenad Bjelica u intervjuu za 24sata prošle godine, još kao trener Osijeka, prvi put najavivši ono što će ostvariti dolaskom u Tursku.

Iako nam je dodao da nema baš visoko mišljenje o mentalnim trenerima i sportskim psiholozima:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jednom su mi nametnuli psihologa, u Austriji. Branio sam, branio, branio i na kraju popustio, ne znam zašto, i to me koštalo posla. Ne zbog čovjeka, nije on kriv, nego mi apsolutno to nije trebalo, izgledalo je kao dječji vrtić! O tim grupnim seansama nemam nikakvo mišljenje. Ali imam o individualnom pristupu, toga fali u nogometu. Tu postoji veliki prostor za napredak i moguće je da ga priključim svom stožeru. Ima i trenersku licenciju, već s 19 godina trenirao je u Austriji djecu od 8-9 godina, ima smisla jako, govori pet jezika...

Luka ima i trenersku licenciju, a voli igrati i tenis s tatom. I, tvrde, nema popuštanja!

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Turski mediji tvrde da je to prvi put u povijesti Trabzonspora da je trener doveo sina za pomoćnika. Ali i da takav potez može povećati koheziju momčadi. "I dok su neki u klubu to baš vidjeli kao pozitivnu stvar za klub, drugi strahuju da je time stvorena povlaštena situacija. No, uspjeh Bjeličinog sina mogao bi povećati interes navijača za momčad. Imenovanje Luke Bjelice za pomoćnog trenera mogao bi biti važan korak za Trabzonspor, iskustvo oca i mladost sina otvaraju drugu perspektivu rada momčadi. No, vidjet će se s vremenom kako će ova situacija utjecati na momčad", pišu.

Trabzonspor na Brdu kod Kranja

Na Brdu kod Kranja, gdje se Trabzonspor priprema, Luka Bjelica zakoračio je u svoj prvi ozbiljni posao u trenerskoj karijeri. Uz oca je zavolio nogomet, igrao ga u Klagenfurtu i zainteresirao se za trenerski poziv. Dok je on podučio oca da mentalni treneri i nisu tako beskorisni! Pobjednička kombinacija...