Bjelin Spačva poput slavonskog hrasta, Bjelovarci bez rješenja

Da je Bjelin Spačva čvrst protivnik poput slavonskog hrasta, vidjelo se u posljednjoj utakmici 4. kola Premijer lige u bjelovarskoj dvorani, gosti su slavili protiv Bjelovara 34-25. Počelo je gol za gol, da bi gosti u 10. minuti otišli na dva, a ubrzo i na tri pogotka prednosti.

Slavko Goluža je sredinom poluvremena pozvao minutu odmora i promijenio obranu iz 5-1 u duboku 6-0. U tom dijelu ne baš veliki zaostatak Bjelovara, od četiri pogotka razlike, držao je Grizelj s četiri gola iz sedmeraca. M. Vignjević je dvadesetak sekundi prije kraja prvog dijela šutom izvana goste odveo na plus pet (12-17). Na nesreću domaćih, sekundu prije kraja Petrovićev udarac završio je na vratnici Špačvina gola. Jednostavno, Bjelovaru nedostaje šut s devet metara.

U nastavku je Bjelovar krenuo s centra, a nakon dosuđenog sedmerca gostujući vratar zaustavio je Grizeljev udarac sa sedam metara. Ubrzo su Vinkovčani s tri pogotka zaredom došli do šest razlike i najavili da će, ako se nešto dramatično ne promijeni, bodovi iz Bjelovara otići u Slavoniju.

Gostujući vratar ubrzo je obranio još jedan sedmerac, četvrti od devet koliko su ih domaći izveli, te se prometnuo u gotovo nerješivu prepreku Bjelovaru. Osokoljeni nemoći domaćih, gosti su 18 minuta prije kraja poveli s deset golova razlike. Kod 16-26 bilo je jasno da Bjelovar više nema snage za preokret. Posljednjih šesnaestak minuta tako je proteklo uglavnom u popunjavanju statistike. I u tome su gosti bili bolji te potpuno zasluženo nose bodove u Vinkovce.

Ljevoruki Macanović bio je prvo ime susreta s deset pogodaka i stopostotnim učinkom. Nepogrešivo je zabijao sa sedam metara, ali i iz svih drugih pozicija. Uz njega treba izdvojiti Jakova Perića, koji je u pobjedu ugradio sedam golova, te Antona Porata, čijih je pet golova također pomoglo da Bjelovaru nanesu težak i bolan poraz. Ne treba zaboraviti ni doprinos gostujućeg vratara Kolara, koji je minutu prije kraja obranio i peti sedmerac.

Kod domaćih, kod kojih je najefikasniji bio Domagoj Grizelj sa sedam golova, razloga za zadovoljstvo nema. Bjelovar je s dva boda pao na dno ljestvice, dok se Bjelin Spačva s četiri boda približila sredini. Nakon ovog teškog poraza Bjelovar u idućem kolu putuje u Dugo Selo, gdje se bodovi tradicionalno teško osvajaju. Poraz od devet razlike na domaćem parketu nije samo izgubljena utakmica. Za Bjelovar je to ozbiljno upozorenje da će se bez vanjskog šuta i bolje realizacije, i protiv momčadi iz sredine ljestvice bodovi vrlo teško osvajati.

BJELOVAR - BJELIN SPAČVA 25:34 (12:17)

PAKET24 PREMIJER LIGA – LIGA A 4. KOLO

Bjelovar: 4. 10. 2026. dvorana Europskih prvaka. Gledatelja: 700.Suci: V. Belošević/ S. Perišić. Delegat: I Barle.

BJELOVAR: Mudrinjak (5 obrana), Sunajko (bez obrane), Špruk 3, Flanjak, Švenda, Juras 2, I. Goluža 3, Saraja, Bjeliš, Kasumović 3, Petrović 3, Grizelj 7 (5), Buljina 1, Hrnjak 2, Goričanec 2. TRENER: Slavko Goluža

BJELIN SPAČVA: Kolar (8 (5) obrana), Perić (bez obrane), Zovak, Porat 5, Kuže 4, Momčilović, Vignjević 1, Perić 7, Lasić, Segat, Matanović 10 (6), Vuković 1, Veelinović 5, Hideg, Jerkan 1.

Sedmerci: Bjelovar: 8/5. Bjelin Spačva 6/6.