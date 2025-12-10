Obavijesti

Bjelovarac Zeka: Bio sam prvi Hrvat u Betisu, sad konobarim

Piše Željko Rukavina,
Čitanje članka: 3 min
Ako Dinamo bude na razini s početka sezone, vjerujem da sutra može pobijediti Betis, kaže nam Zvjezdan Ljubobratović, prvi Hrvat u andaluzijskom klubu

Španjolski Betis u četvrtak od 18.45 sati igra kod Dinama u šestom kolu Europske lige. Četiri hrvatska nogometaša nastupala su u dresu spomenutoga kluba iz Andaluzije. Najveći trag ostavio je Robert Jarni, koji je od 1995. do 1998. sakupio 117 utakmica i zabio 19 golova pa zaradio transfer u Real. Nenad Bjelica u Betisu je bio od 1996. do 1998., a zadnji Hrvat koji je nastupao za taj klub bio je Marko Babić (od 2007. do 2009.). Tko nedostaje? Prvi. Rijetki će ga se sjetiti - Zvjezdan Ljubobratović (54).

